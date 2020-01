O čom sme písali v roku 2019

Redakčný výber najdôležitejších udalostí z tretieho kvartálu minulého roka.

16. jan 2020 o 7:23 Peter Hudák

Pohotovosť v Púchove končí

Od prvého júla pre nedostatok pediatrov skončila v Púchove Ambulancia pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast. Rodičia musia cestovať do Považskej Bystrice či iných nemocníc. Lekári slúžili až štyri služby mesačne a reálne hrozilo, že ich bude až päť, čo pediatri v okrese Púchov odmietajú, pretože pre vek nevládzu. Aktuálne pracuje v Púchovskom okrese osem pediatrov, ku koncu roka sa ich stav zúžil na sedem. Z nich len dve lekárky sú vo veku do 60 rokov.

Možnosťou ako zachovať detskú pohotovosť bolo zriadenie doplnkového bodu APS. V praxi by to znamenalo, že v Púchove by fungovala pohotovosť ako doteraz, len s obmedzeným rozsahom hodín a pod organizačnou hlavičkou nemocnice v Považskej Bystrici. Toto riešenie ale nedovoľuje platná legislatíva, podľa ktorej má mať tzv. pevný bod APS a doplnkový bod APS sídlo v rovnakom okrese.