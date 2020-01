Aký bol rok 2019 v našich reportážach

Redakčný výber najzaujímavejších udalostí v na sklonku roka 2019.

17. jan 2020 o 8:00 Peter Hudák

Bralo takmer zabilo motorkára

Od dvanásteho septembra pracovali odborníci na sanácii nebezpečného skalného brala Smetlička nad prístupovou cestou do obce Mojtín v Púchovskom okrese. Práce sa začali až po uzatvorení prístupovej cesty. Ľudia jazdili do mesta obchádzkou cez Tŕstie a Pružinu. Na odstránenie skaly použili pneumatické a hydraulické zariadenia, ktorým postupne odtláčali uvoľnený masív od jadra brala. Pre riziko neželanej deštrukcie v krasovej oblasti, kde sa skala nachádza, už vopred vylúčili odstreľovanie trhavinami. „To, čoho sme sa najviac obávali, sme bezpečne zhodili,“ povedal starosta Mojtína František Staňo. Aj napriek tomu, že cesta na Mojtín pod skalou bola zatarasená a riadne označená, našli sa ľudia, ktorí ignorovali zákaz vstupu na stavenisko. Tesne pred spadnutím stoviek ton skál prešiel po makadamovom nánose motorkár na štvorkolke. Ignoroval značenie aj pracovníkov, ktorí ho do priestoru nechceli vpustiť.

„Prešiel cez návoz a päť sekúnd za ním išla dole skala. Ten motorkár sa druhý raz narodil,“ povedal vedúci pracovnej skupiny Ľuboš Pastrnák.

Na prístupovú cestu chránenú makadamovým kobercom sa zosunulo v priebehu mesiaca tisíc štyridsaťpäť ton inertného materiálu, ktorý skončil v obecnom lome. Za dva dni odpratali aj tisícpäťsto ton makadamu, ktorý chránil cestu pred poškodením. Na sklonku októbra prístupovú cestu sprejazdnili. Bralo budúci rok zabezpečia aj sieťami.

Ľudia upozorňujú, že sa im stráca voda

Keď postúpila razba železničného tunela Molochov, ľuďom z Horného Milochova sa začala strácať voda v studniach. Mizne aj z prameňov, ktoré vytekajú zo studničiek popri ceste. Sú presvedčení, že to spolu súvisí. Hovoria, že vody bolo vždy dosť. Problémy začali až s výstavbou tunela. Boja sa, že im budú vodu voziť v cisternách. Riešením by mohol byť vodovod. Niektoré domy sú ale v kopci a tu sa bude musieť robiť výtlakové potrubie. Toto riešenie je časovo aj finančne náročnejšie.

Železnice Slovenskej republiky, ktoré sú investorom stavby, deklarovali, že bez ohľadu na počet sú pripravení riešiť akúkoľvek udalosť, ktorá má vplyv na kvalitu života k stavbe priľahlému územiu vyplývajúcu z realizácie predmetného diela. Zároveň uviedli, že vzhľadom na zložitosť morfologických a hydrologických pomerov v danom území nie je jednoznačne možné potvrdiť, respektíve vyvrátiť príčinnú súvislosť so stavebnou činnosťou.

Dane rozhádali ľudí

Legislatívne opatrenia štátu, s ktorými prišiel v závere roka, načrú v januári hlboko do rozpočtov miestnych samospráv v celej krajine. Zastupiteľstvá obcí a miest v regióne boli nútené prijať aj nepopulárne opatrenia. Siahli k zvýšeniu daní a miestnych poplatkov. Išli hore dane z nehnuteľností, poplatky za vývoz odpadu i parkovné. Jednou z prvých obcí v regióne, ktorá sa rozhodla pre zvyšovanie poplatkov, bola Beluša. V rozpočte v porovnaní s minulým rokom chýba 350-tisíc eur. Opatreniami, ktoré navrhujú, získa obecná kasa približne 310-tisíc. Pri návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia obec vychádzala z porovnania daní z podnikateľských priestorov v okolitých mestách a obciach, kde boli dokázateľne vyššie, ako mala doposiaľ Beluša.

„Od môjho nástupu v roku 2011 sme mali pre podnikateľov koeficient 1,79, čo nemal nikto na okolí a nezvyšovali sme,“ povedal starosta Beluše Ján Prekop. Zdôraznil, že obec nemôže ísť do červených čísel. S návrhom, aby sa poplatok zvýšil na štyri eurá, nesúhlasili miestni podnikatelia. Na schôdzi obecného zastupiteľstva predniesli svoje pripomienky. Podľa nich sa nik nezaoberal porovnaním, akým konkurentom bude obec pri podnikaní a rozvoji okolitým obciam a mestám v súťaži o investície. Vyčítali poslancom, že s podnikateľmi nik pripravované zvýšenie daní nekonzultoval. Požiadali, aby bod rokovania o zvýšení miestnych daní stiahli z rokovania a vrátili sa k nemu až po vzájomnej diskusii. Poslanci po viac ako poldruhahodinovej diskusii nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a tiež návrh zásad podpory individuálneho bývania schválili. Miestne poplatky sa zvyšovali aj v okolitých mestách, všade vyvolali vlnu diskusií.