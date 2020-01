Vlaňajšieho víťaza tretej ligy trápila koncovka a zbytočné lacné inkasované góly.

Treťoligové ohliadnutie s trénerom Beluše Dušanom Kramlíkom.

16. jan 2020 o 8:06 Jozef Šprocha

Belušania čakajú na návrat zranených hráčov, baterky budú dobíjať na sústredení v Turecku.

Vlaňajší víťaz 3. ligy, FK Beluša, je po jesennej časti na 8. mieste. Hovorili sme s trénerom Dušanom Kramlíkom.

Líder uzatvára prvú polovicu tabuľky, získali ste o osem bodov menej ako vlani.

Napriek tomu, že sme sa stali víťazmi, kvôli chýbajúcej infraštruktúre sme nemohli postúpiť do druhej ligy. Súperi sa na nás chceli vytiahnúť, no aj my sme nechceli opustiť popredné priečky, ale skutočnosť bola iná. Od začiatku súťaže nás trápili zranenia kľúčových hráčov, došlo k obmene kádra. Naša hra nebola ideálna hra, bolo tam viac priemerných zápasov ako dobrých.

Vaša bilancia je vzácne vyrovnaná, po päť výhier, remíz a prehier pri skóre 17:15.

Naším najväčším problémom bola koncovka, mali sme viacero šancí, no góly sme nedávali. Dnes platí, že góly znamenajú body, a keď sme ich dali málo, nemohli sme mať bodov viac. Boli sme aj lepší vo viacerých zápasoch, ktoré sme neodkázali dotiahnúť do úspešného konca. Preto sme na takom mieste, na akom sme.

Dostali ste priemerne iba jeden gól na zápas. Ste spokojní?

Číslo nie je zlé. Aj keď sme dostali málo gólov, na môj vkus boli viaceré lacné a zbytočné a stáli nás dôležité body.

V útoku sú čísla podobné, čo sa podpísalo pod nižšiu streleckú efektivitu?