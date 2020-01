Prezidentke dali fúkať

Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila Trenčiansky kraj. Stavila sa aj v sklárňach Rona. Dali jej vyskúšať ručné fúkanie skla.

16. jan 2020 o 17:38 Peter Hudák

LEDNICKÉ ROVNE. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vo štvrtok 16. januára zavítala na Považie. Návštevu začínala v Trenčíne, stretla sa s predsedom samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom aj primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom. Navštívila Veliteľstvo pozemných síl armády SR v Trenčíne a tiež Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť vyhľadávania, identifikácie a likvidácie nástražných výbušných systémov.

Prečítajte si tiež Nad ich domami stavajú železničný tunel. Zostali bez vody Čítajte

Návštevu regiónu zakončila v sklárňach Rona v Lednických Rovniach, ktoré zamestnávajú viac ako tisícdvesto ľudí. V sprievode Štefana Hanáka z predstavenstva firmy si pozrela sklárske múzeum a prešla i priamo výrobnými priestormi.

Na huti jej dali fúkať

Vyskúšala si ručnú výrobu vázy a fúkanie do sklárskej píšťaly.

„Mala som možnosť si vyskúšať fúkanie skla. Mám veľký rešpekt pred tým, čo tu tie dámy a páni robia, lebo je tu náročné pracovné prostredie a zvládnuť vyformovať krásne tvary z horúceho tekutého materiálu nie je vôbec jednoduché,“ povedala Zuzana Čaputová s uznaním a dodala, že to bola veľmi zaujímavá skúsenosť.

„Je to prvá prezidentka, ale nie prvý prezident, ktorému som dával fúkať,“ povedal technológ ručnej výroby Peter Dubový, ktorý prvej dáme krajiny asistoval pri sklárskej práci.

Prečítajte si tiež Chýbal im vjazd na cyklotrasu, vyrobili si ho po svojom. Bol nebezpečný Čítajte

Prezidentka sa aj medzi robotníkmi stretla so srdečným prijatím. Viacerí si s ňou urobili fotografiu na pamiatku. Hlava štátu má v pláne tento rok navštíviť všetky regióny Slovenska.