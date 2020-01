V Dubnici videli diváci dvadsať samostatných nájazdov

V Slovenskej hokejovej lige ostáva do konca základnej časti jedno kolo.

16. jan 2020 o 17:17 Jozef Šprocha

Považskobystričania dovolili mladým reprezentantom otočiť v závere zápas a proti Skalici mali strelecké suchoty.

HK 95 Pov. Bystrica - SR U 18 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1)

V prvej tretine sa hral vyrovnaný duel, mladí reprezentanti boli aktívnejší a v 14. min sa ujali vedenia po góle Jasenca. V závere prvej tretiny bol vylúčený Dmitriev, ale presilovku hostia nevyužili. V 27. min domáci zle striedali a o minútu fauloval L. Ďurkech. Slováci minútovú presilovku 5:3 nevyužili. Panteri mohli vyrovnať v dvoch za sebou nasledujúcich presilovkách, ale vyrovnať sa podarilo až pri rovnovážnom stave v 39. min Koreníkovi, ktorý dal svoj prvý gól medzi mužmi. V záverečnej časti mali domáci viac z hry a v 53. min sa ujali vedenia, keď v presilovke skóroval J. Zlocha – 2:1. Radosť trvalo iba trištvrte minúty, lebo Vaňo vyrovnal. V predĺžení začali lepšie hostia a v 62. min dal Petrovický víťazný gól.

Góly: 39. Koreník, 53. J. Zlocha - 14. Jasenec, 54. Vaňo, 62. Petrovický.

Pov. Bystrica: Lamper – L. Ďurkech, Augustín,Šefčík, Koreník, Knudsen, Saboš, Čykancev – Jakubec, J. Zlocha, Cíger, Krieger, Dmitriev, P. Ligas, Mokrohajský, Turan, Švantner, Rodionov, Rufati, Németh.

SR U 18: Boľo – Petrovický, Š. Nemec, Ketner, Zubák, Jacko, Stripai – Ragan, Šimko, Rehák, R. Nemec, Petráš, Lukošik, Demek, Šramaty, Vaňo, Smidžár, Lipiansky, Jasenec.

HK 95 Pov. Bystrica – Skalica 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

V prvej tretine boli strelecky aktívnejší domáci, ale gól nedali. V 9. min využil presilovku pri vylúčení Urbánka Šmída – 0:1. Po prestávke pokračoval vyrovnaný zápas, súperi si veľa nedovolili a šancí bolo málo. V závere tretiny panteri nevyužili ani štvorminútovú presilovku. V 43. min Šmída zvýšil na 0:2 a domáci napriek snahe gól nedali a bodovo vyšli naprázdno.

Góly: 9. a 43. Šmída.

Pov. Bystrica: Lamper – L. Ďurkech, Šefčík, Augustín, Saboš, Knudsen, A. Zlocha, Rodionov, Mokrohajský – Jakubec, J. Zlocha, Ferenyi, Cíger, Dmitriev, P. Ligas, Krieger, Urbánek, Turan, Švantner, Krieger, Rufati, Németh.

Skalica: Ovečka – Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Hílek, Moritz, Melicher – Okoličány, Šmída, Štumpf, Trnka, Jaša, P. Kotzman, D. Trenčan, Pulščák, A. Kotzman, Koziot, Ivičič, Dvonč.

MHK Dubnica - Žilina 4:3 sn (0:2, 1:0, 2:1 – 0:0, 1:0)

Úvod bol pre domácich šokom, keď v 2. min otvoril skóre tečovanou strelou Ondruš a v 3. min Gálik zvýšil na 0:2. Žilina nevyužila tutovky Prašila a Maceka Dubnica pridala, no Mikoláš odolával až do 33. min, kedy ho prvýkrát prekonal Kanaet – 1:2. Nemčeka vychytal Mikoláš, na druhej strane zaváhal Markovič. Jakubík, Lantoš ani Matejka v záverečnej časti neboli úspešní. Hostia udržiavali tesný náskok až do záverečnej päťminútovky. Pri vylúčení L. Dubeňa vyrovnal v 57. min Ďurina na 2:2. V tej istej minúte v priebehu piatich sekúnd boli vylúčení domáci obrancovia Hefka a Fančovič a hostia dostali výhodu presilovky 5:3. Po necelej minúte ju využil Markovič – 2:3. V závere domáci pritlačili a 29 sekúnd pred koncom po Lantošovej prihrávke pri power play nová posila Rajnoha vyrovnal na 3:3. V predlžení najprv spálil tutovku hosťujúci Ondruš, a keď domáci nevyužili minútovú presilovku a rozhodovalo sa v nájazdoch. Domáci po góloch Nemčeka a Ďurinu viedli po štvrtej sérii 2:1, no posledný žilinský strelec Minárik premenil, kým Hegyi nedal. Rozhodnutie prišlo až v desiatej sérii, kedy Kristín uspel, no Zahradník nie a Dubnica získala druhý bod.

Góly: 33. Kanaet, 57. Ďurina, 60. Rajnoha, nájazd Kristín - 2. Ondruš, 3. Gálik, 58. Markovič.

Nájazdy: Markovič 0:0, Nemček 1:0, Zahradník 1:1, Kristín 1:1, S. Rehák 1:1, Lantoš 1:1, Húževka 1:1, Ďurina 2:1, Minárik 2:2, Hegyi 2:2, Nemček 2:2, Markovič 2:2, Ďurina 2:2, Minárik 2:2, Trška 2:2, Nádašdi 2:2, Kanaet 2:2, Zahradník 2:2, Kristín 3:2, Zahradník 3:2.

Dubnica: Kutej – Homer, Fančovič, Rajnoha, Chatrnúch, Trška, Hefka, Dúžek, Plavecký – Nemček, Hegyi, Kristín, Klimenta, Ďuriš, Lantoš, Kanaet, Hudák, Matejka, Ďurina, Prna, Jakubík.

Žilina: Mikoláš – Pišoja, L. Dubeň, Nádašdi, Turian, Leško, Coma, Housa – Síkela, Húževka, Markovič, S. Rehák, Ondruš, D. Rehák, Macek, Prašil, Zahradník, Valášek, Minárik, Gálik.

35. kolo: Topoľčany – Levice 4:5 pp (1:0, 1:3, 2:1 – 0:1), 20. Laššo, 22. Miklík, 53. Pekarčík, 60. Jakúbek – 27. Vorobjev, 30. Šiška, 40. Tábi, 48. Tužinský, 64. König, Bratislava Capitals – Martin 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), 2. Surovka, 28. Sloboda, 59. R. Varga – 55. Dírer, Sp. N. Ves - Trnava 5:1 (3:1, 0:0, 2:0), 3. a 60. Matej, 11. a 20. Havrila, 43. Vartovník - 6. Lindeman

1. Capitals BA 37 28 5 4 190:78 90

2. Topoľčany 36 19 10 7 125:90 75

3. Martin 36 20 7 9 139:100 72

4. Dubnica 36 17 6 13 116:113 61

5. Skalica 37 16 6 15 129:109 57

6. Sp. N. Ves 36 16 5 15 119:122 55

7. Žilina 36 14 6 16 106:113 51

8. Levice 36 11 5 20 116:142 40

9. Pov. Bystrica 36 9 5 22 92:142 34

10. Trnava 36 6 2 28 103:193 20

SR U 18 10 1 0 9 16:53 3