Nahlásili bombu, dedinu prehradili policajné pásky

V Šebešťanovej neďaleko Považskej Bystrice aktuálne zasahuje polícia. Rodine prišiel anonym, že majú v dome bombu.

17. jan 2020 o 17:22 Peter Hudák

ŠEBEŠŤANOVÁ. Dedina je prehradená policajnými páskami. Policajti nimi zabezpečili okolie rodinného domu, v ktorom bola nahlásená bomba. Obďaleč parkujú tri policajné autá, hasiči s výjazdovým vozidlom aj sanitka Záchrannej zdravotnej služby.

Vonku pred policajnými páskami smutne stojí starší manželský pár. Kaprálikovcom dal niekto do schránky anonymný list, že v dome, ktorý na hornom konci dediny opravuje ich dcéra je nástražný výbušný systém. Dcére už volali. Je v práci.

Polícia preverila okolie domu aj za pomoci psa špeciálne cvičeného na vyhľadávanie výbušnín. V okolí domu nič nenašli, no čakajú na špeciálnu jednotku, ktorá meria cestu na Považie až z Bratislavy.

Hasiči k podobným zásahom vyrážajú často, no bomba nahlásená v rodinnom dome je zriedkavosťou. Najčastejšie sa preveruje budova súdu.

Ak by sa aj nakoniec zistilo, že ide o falošný poplach, všetky zložky musia byť v pohotovosti, kým sa priestor nepreverí.

Manželia Kaprálikovci sú nešťastný. Od leta 2018 je to už deviaty výhražný list, ktorý dostali. Prvé vyhrážky sa podľa poškodených manželov objavili v schránke v čase, keď si dcéra začala prerábať starý rodičovský dom. Predošlé sa vyhrážali vypálením domu či chaty. Bomba sa v texte objavila prvý raz. Nechápu to. Podľa nich nemajú s nikým v dedine spory.

Potvrdzujú to aj susedia. Kaprálikovci sú podľa nich pohodoví ľudia. V dedine sa ľudia nehádajú, bombu tu zatiaľ nemali. Teraz musia chodiť na horný koniec dediny obchádzkou, kým sa všetko nepreverí a nevylúči ohrozenie.