Dubnica uspela v Turci, panteri doplatili na zakončenie

V Slovenskej hokejovej lige skončila základní časť.

18. jan 2020 o 8:02 Jozef Šprocha

Súťaž sa rozdelí, Dubnica bude hrať v skupine o 1. - 6. miesto, Pov. Bystrica o 7. - 10. miesto.

Trnava - Pov. Bystrica 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Úvod patril hosťom, no tí ani v troch presilvkách nedokázali prekonať Ivanoviča. V 15. min hrali domáci presilovku 5:3 pri vylúčení Ligasa a Rodionova a po sedemnástich sekundách ju využil Ševčík. O niekoľko sekúnd hostia zle striedali a presilovka 5:3 pokračovala. Po minúte ju využil Mrava a v 16. min domáci viedli 2:0. O dve minúty zastavil akciu hostí faulom Ševčík, no Ivanovič zneškodnil trestné strieľanie J. Zlochu. Aj druhú tretinu začali domáci presilovkou, ktorú v 22. min využil Dávid Baránek – 3:0. Panteri sa snažili, no opäť nedokázali využiť dve presilovky. V 36. min boli súčasne vylúčení dvaja Trnavčania a presilovku 5:3 využil po minúte P. Ligas – 3:1. Záverečnú časť začali aktívnejšie Považskobystričania, ale Ivanovič odolával. J. Zlocha v 51. min minul opustenú prázdnu a šancu na zmenu skóre si hostia v závere pokazili troma vylúčeniami.

Góly: 15. Ševčík, 16. Mrava - 37. P. Ligas.

Trnava: Ivanovič – Klein, Schmidt, Burian, Jakab, Šúry, Vidovič – Kamenický, Ševčík, Mrava, Dávid Barínek, Daniel Baránek, Bobál, F. Hudec, Lukačovič, Grell.

Pov. Bystrica: Klinčúch – L. Ďurkech, Šefčík, Augustín, Saboš, Knudsen, A. Zlocha, Rodionov – Jakubec, J. Zlocha, Ferenyi, Cíger, M. Dolinajec, P. Ligas, Urbánek, Mokrohajský, Turan, Krieger, Rufati, Németh.

Martin - Dubnica 2:3 pp (2:1, 0:1, 0:0 – 0:1)

V 4. min vyšla hosťom rýchla akcia po Kristínovej prihrávke otvoril skóre Nemček – 0:1. O tri minúty Poliaček našiel Brezniaka, ktorý zblízka vyrovnal. V 11. min pri presilovke Dírer zoči voči Kutejovi nezaváhal – 2:1. Do konca tretiny s aakcie striedali, ale bez gólového zakončenia. Drruhú tretinu začali lepšie hostia, no gól nedali. Až v 39. min po Lantošovej prihrávke vyrovnal Hegyi. V tretej tretine Martin nevyužil štyri presilovky a zápas dospel do predĺženia. V predĺžení domáci nedali gól z dobrých šancí a v 64. min Nemček po úniku nechytateľne trafil horný roh – 2:3

Góly: 7. Brezniak, 11. Dírer - 4. a 64. Nemček, 39. Hegyi

Martin: Gavalier – Dvořák, Tabaček, Matejka, Rusina,Šimon, B. Ligas, Themár, Burzík – Brezniak, Dírer, Poliaček, Rudzan, Murček, Pokrivčák, Videlka, Babka, Žiak, Jurášek, Paulíny, Nauš.

Dubnica: Kutej – Homer, Fančovič, Rajnoha, Chatrnúch, Trška, Hefka, Dúžek, Plavecký – Nemček, Hegyi, Kristín, Matejka, Ďuriš, Lantoš, Kanaet, Hudák, Klimenta, Ďurina, Prna, Jakubík.

36. kolo: Žilina – Topoľčany 1:3 (0:2, 1:0, 0:1), 22. Síkela - 9. Kubek, 15. Pekarčík, 49. Kluka, Levice - Sp. N. Ves 5:2 (2:0, 2:1, 1:1), 22. a 39. M. Novák, 12. Beták, 13. Tužinský, 57. Piačka – 33. Vartovník, 41. Kövér, Bratislava Capitals – Skalica 6:4 (0:1, 3:1, 3:2), 24., 49. a 56. Buc, 30. a 60. T. Varga, 36. Surovka - 3 19. Šmída, 29. Dvonč, 45. Okoličány, 59. D. Trenčan.

.

1. Capitals BA 37 28 5 4 190:78 90

2. Topoľčany 37 20 10 7 128:91 78

3. Martin 37 20 8 9 141:103 73

4. Dubnica 37 17 7 13 119:115 63

5. Skalica 37 16 6 15 129:109 57

6. Sp. N. Ves 37 16 5 16 121:127 55

7. Žilina 37 14 6 17 107:116 51

8. Levice 37 12 5 20 121:144 43

9. Pov. Bystrica 37 9 5 23 93:145 34

10. Trnava 37 7 2 28 106:194 23

SR U 18 10 1 0 9 16:53 3

