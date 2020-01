V Moštenci zneli heligónky i hlas Jozefa Kronera

Piaty ročník Moštenskej heligónky zaplnil miestny dom kultúry do prasknutia.

18. jan 2020 o 19:58 Peter Hudák

HORNÝ MOŠTENEC. Miestna časť Považskej Bystrice bola v sobotu od poludnia do večera zahltená autami. Piaty ročník Močteneckej heligónky prilákal šesťdesiatku muzikantov a odhadom tri stovky divákov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Za organizáciou je kapela Moštenskí pajtáši a desiatky ďalších dobrovoľníkov, ktorí či pri vstupe, alebo v zákulisí vytvárali srdečnú atmosféru a dozerali na to, aby nikomu nič nechýbalo.

"Musím poďakovať aj občianskemu združeniu Mošteník aj babám a chalanom z obce, ktorí nám pomáhajú," povedal spoluorganizátor podujatia Jaroslav Briestenský.

O divákov nie je núdza, sála je naplnená do prasknutia. Vstupné dvere do nej sú otvorené, no dostať sa cez ne nie je pre divákov ľahké.

"Ešte by sme potrebovali sto miest, aby sa všetci pomestili," mieni Briestenský.

Moštenské heligónky v rýmoch, ktoré súkal na počkanie moderoval populárny Martin Kopor z Hriňovej, ktorého ľudia viac poznajú ako neopakovateľného imitátora Jozefa Kronera.

Strhujúce výkony a fantastická nálada, tak by sa bez zveličovania dalo charakterizovať popoludnie s heligónkami v Hornom Moštenci.