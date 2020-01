Vône vnímame už od kolísky

19. jan 2020

BOHUNICE. Na stretnutie aromaterapeutov v tunajšej kúrii sme sa vybrali kvôli rozhovoru so zaujímavou dámou. Venuje sa aromaterapii.

Človek vníma vône podvedome už od kolísky. Všetci máme dokonca čuchovú pamäť, ktorá nás doslova prenesie v čase, keď zacítime známu vôňu z detstva. Zvlášť, ak sa spája s príjemnou spomienkou. Eva Dušičková je vyštudovanou stavebnou inžinierkou a zároveň predsedkyňou Asociácie slovenskej aromaterapeutickej spoločnosti. Učarovali jej vône a byliny. Výzorom síce nepripomína rozprávkovú babku korenárku, ale jej koníčkom, v ktorom sa stále vzdeláva, je aromaterapia a fitoterapia. Ako sama hovorí, splnila si sen.

Ste ten typ, že kam chodíte, zapaľujete po izbách aromalampy s éterickými olejmi a rodina je chtiac-nechtiac nútená inhalovať?

Keď som začínala, mala som takúto potrebu zachraňovať celý svet, ale dnes už viem, že je to vzácnosť, ktorú nám príroda ponúka a nie je dobre ju nadužívať. Treba ju používať, keď to človek naozaj potrebuje.

Napríklad v zimných mesiacoch, preventívne?

Ani lieky neužívate preventívne. Môžete si ale spríjemniť prostredie a esenciálne oleje v určitom zmysle slova pôsobia dezinfekčne. Ak príde napríklad návšteva, ktorá bude v miestnosti kašľať, môže si človek priestor takýmto spôsobom dezinfikovať. Buď nechať vyparovať olej v aromalampe, alebo miestnosť priamo rozprašovačom vystriekať.

Poraďte. Zima je tu, sychravé počasie ešte zopár týždňov vydrží. Čo si doma nakvapkať do aromalampy, aby sme si urobili náladu a pohodu?

V každom prípade niečo príjemné. Škoricu, mandarínku, vanilku, nejaké ihličie.To sú také vonné vianočné asociácie. Ale vždy len máličko. Treba si uvedomiť, že éterické oleje sú silné. Veď napríklad na vydestilovanie jedného litra ružového oleja sú potrebné až štyri tony ružových lupienkov, čo potom hovorí aj o jeho cene. Obrovské množstvo rastlín je zhmotnené v malej fľaštičke. Naraz by ich človek nepoužil a to treba mať na mysli aj pri kvapkaní do aromalampy.

Hovoríme o éterických olejoch. Ako sa získavajú?

Rôznymi spôsobmi, ale hlavne destiláciou. Je buď parná, alebo vodná a používa sa aj kombinácia oboch metód. Dnes sa využívajú aj nové technológie na destiláciu olejov, ktoré by sa ťažko dali získať predošlými spôsobmi, ak sú nosné materiály veľmi jemné. Používa sa napríklad extrakcia cez CO2 a to sme už vo fyzike. Zrazu človek zistí, že ten diplom zo stavbáriny je použiteľný aj pri bylinkách.

Niektoré látky sa nedajú odpariť a tak sa používajú látky, na ktoré sa to naviaže a ten spomenutý plyn sa potom odparí a ostane len čistý esenciálny olej. Pri citrusoch sa zas používa lisovanie.