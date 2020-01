Podvodníci drankajú 950 eur

Podvodníci vydierajú zverejnením citlivých záberov. Platbu chcú v bitconoch.

21. jan 2020 o 9:04 Peter Hudák

TRENČÍN. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru zverejnilo na svojom portáli sociálnej siete varovanie pred podvodníkmi

„Viacerí Slováci sa na nás obrátili s tým, že tento týždeň vám prišla správa e-mailom, v ktorej sa tvrdí, že vás nachytali ako sledujete pornografický obsah - hekeri mali na obraz zaznamenať vás cez vašu webkameru a plus aj to, čo ste si pozerali na obrazovke notebooku/počítača. Ak vydieračom nezaplatíte 950 eur, tak všetko zverejnia. Máte na to 50 hodín a platí sa formou bitcoinu. Túto správu ignorujte, je to klasický podvod, ktorý je navyše písaný lámanou slovenčinou. Šírte tento status medzi svojich priateľov,“ píše polícia na sociálnej sieti.

Je to podvod

Takýto druh vydierania sa nazýva „sextortion“. Podvodníci navyše zneužívajú dávnejšie známe techniky, aby sa správa javila, akoby bola zaslaná z e-mailovej adresy obete. Cieľom je príjemcu správy vystrašiť a zvýšiť jej dôveryhodnosť.

Podvodníci ale blafujú. Vyhrážajú sa, že vďaka prístupu k e-mailovej schránke obete citlivý materiál rozpošlú jej kontaktom, v skutočnosti však v rukách nič nemajú. Podvoníkov usvedčuje aj nie veľmi dokonalý text v slovenčine s viacerými chybami, ktorý emailom zasielajú.

Obeti napríklad miestami tykajú a hneď následne vykajú. Platbu žiadajú v bitcoinoch.

Na predmetnej kryptopeňaženke bola doposiaľ zaznamenaná jediná transakcia, jej hodnota presiahla 900 eur. Je tak možné, že ide o jednu z obetí. Nemusí však ísť o Slováka. Podvodníci môžu na tú istú bitcoinovú peňaženku zbierať výkupné z viacerých jazykových mutácií správy.

Čo robiť?

Podobnú emailovú poštu ignorujte a pokiaľ ide o heslá, riaďte sa pravidlom nepoužívať to isté heslo pre viacero služieb. Heslá by nemali byť ľahko uhádnuteľné a v ideálnom prípade majú byť unikátne pre každú službu. Uľahčiť manažovanie prístupových údajov do desiatok služieb pomáhajú aj špecializované programy, takzvaní správcovia hesiel.