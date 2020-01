Získali dotáciu, vynovia štadión

Chcú zrekonštruovať futbalový štadión aby vyhovoval štandardom B-kategórie UEFA.

21. jan 2020 o 12:15 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Mesto získalo dotáciu 750-tisíc eur na rekonštrukciu futbalového štadióna.

„Ešte dolaďujeme projektovú dokumentáciu. Keď ju Slovenský futbalový zväz schváli, začneme s verejným obstarávaním,“ povedal primátor Karol Janas.

Súvisiaci článok Plánujú rekonštrukciu futbalového štadióna Čítajte

Verí, že do apríla či mája bude obstarávanie ukončené a po jarnej časti futbalovej sezóny by začali s prácami, a to v miestach oproti hlavnej tribúne, potom sa pustia sa do hlavnej, obnovy celého zázemia, kabín a sociálnych zariadení.

Cieľom je dosiahnuť B kategóriu UEFA. Tá by umožnila v Považskej Bystrici hrať aj mládežníckym reprezentáciám. Prísľub na nové podmienky majú aj atléti. Mesto čaká na zmluvu Slovenského atletického zväzu, ktorý tiež prisľúbil dotáciu.