Plesovú sezónu otvárajú obce, živá je tradícia fašiangových sprievodov

Čas veselosti je v plnom prúde. Tradície sú na Považí stále silné.

23. jan 2020 o 9:07 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽIE. Plesovú sezónu v regióne otvárajú podujatia, ktoré organizujú obce. Medzi prvými býva to v Hornej Marikovej a nebolo to inak ani tento rok. Poponáhľali sa aj v mestskej časti Považskej Bystrice v Dolnom Moštenci. Mestské plesy, ktoré organizujú samosprávy, sú u nás zatiaľ skôr výnimkou. Býval v Púchove, tento rok ho však zrušili. Do budúcnosti uvažujú o jeho organizovaní v Dubnici nad Váhom.

V Papradne mávajú tri plesy a jeden z nich je aj obecný. Na všetky sú už vraj vstupenky, aj keď posledný bude až 15. februára, beznádejne vypredané. Veľký záujem býva aj o ples v Dolnej Marikovej, ktorý teraz pripravujú na 22. februára, v rovnakom termíne je aj ples v Domaniži, na ktorý by ste už zháňali vstupenku tiež márne. Plesá sa samozrejme aj v iných obciach.

Po niektorých dedinách chodia aj fašiangové sprievody. Každý je niečím charakteristický. V Papradne pripravia vždy Podžiaranci zaujímavú kolektívnu masku, v Brviništi sme narazili predminulý rok na pračloveka, ktorého akoby namaskovali do filmu. V Prečíne chodia zase chlapi prezlečení za ženy s ich charakteristickými kovovými maskami na tvári a šibú ľudí jalovcom. Folklórna skupina Limbora chodí zase prezentovať tradície z obce aj po Slovenku či do Čiach. Tento rok do Rožnova pod Radhoštěm.

V Mestečku zbierajú masky slivovičku a organizujú potom na zábave súťaž o tú najlepšiu. Masky z Praznova zvyknú zase chodiť aj do Považskej Bystrice. Veľmi pestré fašiangové sprievody bývajú aj v niektorých obciach Púchovskej doliny, napríklad v Zbore, Lúkach, Lysej pod Makytou či Záriečí, ale aj inde v okolí Púchova. Mladí obyvatelia oživili tradíciu fašiangových sprievodov v Dolnom Lieskove, maškary chodia aj v Bodinej, veselo býva tiež v Kostolci, Malých Ledniciach aj mnohých iných obciach regiónu.

V Marikovskej doline maškary nechodia počas fašiangového obdobia. V predvečer posledného dňa roka však tradične napríklad v Hornej Marikovej vinšuje zdravie, šťastie a všetko dobré do Nového roka sprievod takzvaných Babiarov, čo sú tiež v podstate ľudia v maskách.