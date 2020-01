Rodáka z Považskej Bystrice ocenila prezidentka

Štátne vyznamenania od prezidentky Slovenskej republiky dostal Ondrej Demáček.

23. jan 2020 o 11:42 VÁ

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Štátne vyznamenanie od prezidentky Zuzany Čaputovej dostal začiatkom roka aj rodák z Považskej Bystrice, priekopník počítačov na Slovensku, Ondrej Demáček.

Narodil sa v Považskej Bystrici a od roku 1973 sa venoval na bratislavskom Gymnáziu Jura Hronca mladým záujemcom o programovanie. Vo svojich žiakoch pestoval lásku k prírode, nadšenie pre turistiku a aj hrdosť na to, že študujú na škole, ktorá je pomenovaná podľa nestora slovenskej pedagogiky.

Bol iniciátorom myšlienky založenia programátorskej kategórie matematickej olympiády, v rámci ktorej sa jeho žiaci umiestňovali na celoštátnych kolách i na medzinárodnej informatickej olympiáde.

Mohlo by vás zaujímať Najvyššie ocenenie v Považskej Bystrice udelia mužovi, ktorého meno sa spája s fabrikou Čítajte

Jeho významným dielom bolo založenie a rozvoj korešpondenčného seminára z programovania, vďaka čomu prispel k vzdelávaniu v oblasti informatiky a k rastu väčšiny z desiatok ostatných kolegov Slovákov v Googli.

Prezidentka Slovenskej republiky udelila Ondrejovi Demáčkovi štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti školstva.

Ondrej Demáček je stále činorodým človekom a nezabúda na svoje rodné mesto. Rád sa zapojí do charitatívnych podujatí. V Považskej Bystrici pomohol už opakovane napríklad pri aktivitách občianskeho združenia Zrniečka pre sny. Buď pripravil vianočné oblátky, ktoré potom putovali spolu s darčekmi pre deti pred Vianocami do sociálne slabších rodín alebo uplietol korbáče na charitatívnu akciu, ktorú organizuje združenie počas veľkonočných sviatkov. Vtedy putuje do rodín potravinová pomoc.