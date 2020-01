Beluša bola proti násiliu

Protest proti politike ĽSNS, ktorá mala predvolebný míting v najväčšej obci Púchovského okresu prilákal päťsto účastníkov.

23. jan 2020 o 22:18 Peter Hudák

BELUŠA. Občianski aktivisti zvolali nadnes večer protest, ktorý nazvali Beluša bez násilia. Približne päťsto ľudí sa zišlo pred miestnym obecným úradom, aby dali najavo svoj nesúhlas s politikou Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorá prišla do belušského kultúrneho domu osloviť svojich sympatizantov.

Kotlebovi prívrženci, chceli zorganizovať v obci míting už v septembri. Vtedy im obec nevyhovela, tentokrát ale dostali priestor.

„V rámci volebnej kampane, aby nebola diskriminácia, ktorákoľvek politická strana, združenie, hnutie požiada, že chce svoje zhromaždenie či míting, obec to povolí,“ povedal starosta Beluše Ján Prekop.

Dodal, že rovnako umožnili zorganizovať zhromaždenie aj občianskym aktivistom.

Protest začal o pol šiestej večer, pol hodinu pred plánovaným mítingom ĽSNSPolicajné hliadky boli v pohotovosti. Organizátori protestujúcich vyzvali k tomu aby sa zdržali provokácií a rovnako reagovali aj sympatizanti protistrany.

„Chceli by sme zdôrazniť, že napriek našim rozdielnym názorom, voliči ĽSNS nie sú naši nepriatelia. Máme toho spoločného viac ako sa zdá. Tiež sme sklamaní a frustrovaní z toho, ako to tu vyzerá, ako to okolo nefunguje. Aj my chceme Slovensko bez korupcie. Aj my chceme, aby nás zastupovali ľudia, ktorým môžeme veriť,“ povedala v úvode zhromaždenia jeho spoluorganizátorka Jana Ftáčnik Pastorková.

Zhromaždenie si vypočulo viacero prejavov. Priestor dostal starosta obce, študenti i učiteľka gymnázia a nechýbal hudobný hosť.

Protestujúci sa rozišli po hodine. Asi dve desiatky policajtov, ktorí boli pripravení v centre obce nakoniec zasahovať nemuseli.