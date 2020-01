Triedenie v kompostéroch sa nezohľadňuje, kritizujú to

Ak obce zabezpečili kompostéry na biologický odpad, nemajú si z takéhoto triedenia ako započítať percentá separácie. Tie vplývajú na výšku poplatkov. Vidia to ako nespravodlivosť. Ekológ to vidí inak.

24. jan 2020 o 8:35 Bernadetta Pitoňáková

 Ladislav Mišúr si pochvaľuje, že im zabezpečili kompostér. To, že separujú, by sa malo obci zohľadniť.(Zdroj: Bernadetta Pitoňáková)

POVAŽIE . Obce hľadajú riešenia, ako znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v komunálnych odpadoch, prípadne ho celkom eliminovať. Jedným zo spôsobov je zabezpečiť obyvateľom kompostéry.

Starostov však hnevá, že po nastavení nových pravidiel sa im snaha nezohľadňuje aj v percentuálnom vykazovaní separovania. To ovplyvňuje poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku.

Platí tu úmera, čím viac vyseparuješ, tým menej zaplatíš. Združenie miest a obcí Slovenska rieši problém s ministerstvom životného prostredia.

Štát im snahu vlastne neuzná

Obce majú veľkú snahu separovať. Štát niektoré vyseparované zložky, a to sú hlavne plasty, sklo, ale aj iné odpady zaradené pod číslom dvadsať, započítava pri percentuálnom vykazovaní separácie, čo im znižuje náklady na uloženie odpadu. Môžu potom znižovať poplatky pre obyvateľov. Problémom je však podľa starostu Domaniže Františka Matušíka biologicky rozložiteľný odpad. „Ten, ktorý zbiera obec do veľkoobjemového kontajnera a potom odváža na ďalšie spracovanie, nám započítajú. Inak je to však s odpadom z domácností, ktorý končí v kompostéroch. Ten nie,“ vysvetlil Matušík.

Vďaka kompostovaniu sa zníži obsah biologicky rozložiteľného odpadu v komunálnom odpade, nijako to však podľa Matušíka neovplyvní čísla, ktoré môžu priniesť zvýhodnenie obci a následne aj obyvateľom, ktorí kompostujú.

„Štát nám to neuzná, my to nemôžme uznať ľuďom. Mal by sa nájsť nejaký kľúč, ako to započítať do miery separovania,“ myslí si Matušík. Dodáva, že ľuďom, ktorí separujú iné komodity, dávajú pritom úľavu.

„Ak už sme umožnili ľuďom kompostovať, robia to, mala by sa nájsť cesta, ako ich zvýhodniť,“ dodáva Matušík. Práve v Domaniži sa podujali na vybavovanie agendy pre zabezpečenie peňazí z eurofondov pre 14 obcí regiónu, aby mali ľudia v domácnostiach kompostéry. Starosta Domaniže nie je sám, komu sa podmienky nepozdávajú. Výhrady majú aj ostatní kolegovia.

Kompostéry pomohli. Veľa sa mení

Viliam Kopecký, obyvateľ Domaniže, je s kompostérom spokojný. Dáva doň trávu z kosenia, rastlinný odpad z domácnosti, odrezky zo stromov, ktoré poseká. Kompostová zmes potom putuje k ovocným stromom, ktoré pestuje.

„Takto zužitkujem odpad, nevyhadzujem ho do koša. Ak by som ho chcel likvidovať inak, nemal by som to kde vyvážať,“ hovorí mladý muž s tým, že takto dodržiava prirodzený kolobeh. Separuje aj ostatné komodity, nielen „zelený“ odpad. Ak sú ľudia disciplinovaní, separujú čokoľvek, aj nejaké komodity odpadu v kompostéri, malo by sa ich snaha podporiť a oceniť nejakým zvýhodnením.

Starší ročník je Ladislav Mišúr. Hovorí, že kedysi sa aj biologicky rozložiteľný odpad pálil, hlavne konáre a listy. Odpad z kuchyne sa dával prasiatkam, sliepkam.

„Lístie sa prípadne vyviezlo na roľu, tam zhnilo a keď sa pôda obrábala, zaoralo sa do zeme,“ prezradil s tým, že teraz je všetko inak.

On už na roľu tiež nechodí a málokto dnes doma chová. Likvidácia zeleného odpadu sa javí teraz ako dosť veľký problém. Im ho vyriešil kompostér. Prečítal si aj poučenia, čo do neho patrí a čo nie. Myslí si, že takéto zhodnocovanie odpadu v kompostéroch by sa malo brať do úvahy a odzrkadliť v nižších poplatkoch.

„Veď je potom menej odpadu na vyvážanie,“ hovorí s tým, že ak obce podporili obyvateľov pri triedení, mal by im snahu a úsilie štát nejako zohľadniť.

Snahu by mali obciam zohľadňovať

Rovnakú výhradu ako František Matušík v Domanižskej doline má starosta Udiče v Marikovskej doline.

Cez eurofondovú výzvu tu zabezpečili ľudom možnosť zbierať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéroch už pred štyrmi rokmi. „Zapojili sme sa do projektu na kompostéry, aby ich mali ľudia v každej domácnosti. Kompostovaný odpad si však nemáme ako vykázať do štatistiky pri celkovom percentuálnom zastúpení vyseparovaných odpadov. Nie je to legislatívne ošetrené,“ hovorí starosta Udiče Peter Chochlík. Považuje to za nesprávne, lebo separovať sa separuje.

Košeca je obec, ktorá sa dáva pri narábaní s odpadom za vzor. Aj podľa jej starostu Radomíra Brtáňa, ktorý je tiež prvým podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), to nie je v poriadku.

„Pokiaľ podporujú domáce a komunitné kompostovanie, tak očakávajú, že by z toho mohli mať benefit v rámci celkového ponímania odpadov a percenta úspešnosti a miery triedenia. Už sme rokovali o tejto veci aj na úrovni ministerstva životného prostredia.“ V súvislosti s novými pravidlami pri narábaní s odpadmi je podľa Brtáňa však viac otáznikov, ktoré potrebujú zodpovedať.

„Musí sa to odkomunikovať, aby sa odpady nestali strašiakom,“ dodáva Radomír Brtáň.

Vyjadrenie ZMOS-u a ministerstva

Hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák je presvedčený, že nie je seriózne takto sa stavať k snahe, ktorú samosprávy vyvíjajú.

„Ak sa odpad na území obce zhodnotí, nie je správne, že sa neberie do úvahy pri vykazovaní,“ tvrdí Kaliňák s tým, že merať toto množstvo je problémom. Ministerstvo by však malo hľadať cesty, ako nastaviť možno paušálne čísla v závislosti od toho, v akom prostredí ležia obce, kde sa kompostuje.

Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia, informoval, že túto tému riešil ich rezort už minulý rok.

„Podľa pravidiel Európskej únie si členské štáty môžu zaviesť vykazovanie aj biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý domácnosti kompostujú, no zároveň určilo aj tri možné spôsoby. O týchto spôsoboch rokujeme so ZMOS-om,“ spresnil Ferenčák.