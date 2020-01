FOTO: V Lúkach bolo veselo, stretli sa tu heligonkári

Na tradičnim podujatí padli aj dva zaujímavé sľuby richtárov.

25. jan 2020 o 19:02 Bernadetta Pitoňáková

LÚKY. Na tradičnom podujatí v Púchovskej doline bolo opäť veselo a plno. Stretnutie heligonkárov bolo v kultúrnom dome. Ukázalo sa, že myšlienka orgnizovať takéhoto podujtaie v obci bola naozaj výborným nápadom. Dobrá hudba ľudí jednoducho spája. No a rok pred okrúhlym výročím podujatia padol aj jeden veľký sľub. Starosta Lúk Ján Behro sa verejne zaviazal, že sa do roka a do dňa naučí hrať aspoň jednu pesničku na heligónke a starosta Dohnian Milan Panáček zase, že ak Lúčan zahrá, on bude spievať. Tak uvidíme ...