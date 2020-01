Pomaľovali auto a vytvorili tak rekord (foto)

Dvaja mladí muži z Považskej Bystrice pomaľovali interiér auta a vytvorili tak slovenský rekord.

26. jan 2020 o 10:40 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Na stránke Slovenské rekordy sa medzi poslednými objavil ku koncu roka 2019 aj počin dvoch mladých mužov z Považskej Bystrice, ktorí si vyzdobili interiér auta.

„Išlo o ustanovujúci rekord na Slovensku, lebo zatiaľ sa niečo podobné neobjavilo. Ak by ich chcel niekto prekonať, musel by vyzdobiť maľbami väčší rozsah,“ povedal Igor Svitok, komisár z Knihy slovenských rekordov, s tým, že by musel vymaľovať aj strop a zadnú časť auta.

Škoda Felicia, ktorá skončila takto vyzdobená, mala obrázkami pokrytú prednú časť – palubnú dosku, volant a dvere. „Z nudy sme len tak začali kresliť niečo na palubnú dosku,“ spomína si Tomáš Haradzin na nápad, ktorý chytil dvoch kamarátov v lete. Postupne pribúdali v priebehu troch mesiacov ďalšie obrázky, až nakoniec padlo rozhodnutie prihlásiť sa do rekordov. Pomaľovať auto však nebolo jednoduché. Na rekord bolo treba 130 fixiek, farby bolo treba opakovane vrstviť, aby bol výtvor pekný. Tomáš aj s kamarátom Romanom Tvrdíkom maľovali pol roka.

„Musím však povedať, že nás to bavilo. Ako sa niekto zabáva pri antistresových omaľovánkach, tak sme sa realizovali pri tomto aute, ktoré sme pomenovali Lucinka,“ hovorí Tomáš.