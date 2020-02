Považskobystričania v novom roku márne čakajú na body

V Slovenskej hokejovej lige sa hralo 4. kolo nadstavbovej časti.

1. feb 2020 o 11:13 Jozef Šprocha

Dubničania u lídra vyšli naprázdno, panteri môžu na play off zabudnúť.

Bratislava Capitals - Dubnica 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Domáci nastúpili v bráne s novou zámorskou posilou a už v 7. min Selleck v presilovke pri Kanaetovom vylúčení otvoril skóre. O dve minúty zvýšil Slovák na 2:0, no v 12. min Hudák vrátil hostí do zápasu – 2:1. Líder mal prevahu, ale skóre sa do prestávky nezmenilo. V druhej tretine dali domáci rýchlo tretí gól a hostia mohli znížiť, ale nevyužili dve presilovky. Bratislavčanom vyšiel nástup aj do tretej časti a v 43. min dal štvrtý gól T. Varga – 4:1. Slovák o desať minút pridal piaty gól a pri vylúčení E. Šveca v 58. min T. Varga zvýšil na 6:1. Druhý gól dosiahli hostia v oslabení polminútu pred koncom, keď autorom bol Ďuriš.

Góly: 9. a 54. Slovák, 43. a 58. T. Varga, 7. Selleck, 24. Buc – 12. Hudák, 60. Ďuriš.

Capitals: Climie – Martinelli, Bohunický, Sloboda, Biro, Bača, Jankovič, Lukáčik, Juriga – T. Varga, Buc, R. Varga, Vašaš, Slovák, Selleck, D. Hudec, Kalináč, Surovka, Klučiar, Smolka, Danišovský.

Dubnica: Kutej – Homer, Fančovič, Čakajík, Chatrnúch, Košecký, E. Švec, Trška, Plavecký – Jakubík, Nemček, Hegyi, Klimenta, Ďuriš, Lantoš, Vachramejev, Kanaet, Hudák, Silčenko.

4. kolo: Sp. N. Ves – Skalica 5:2 (1:1, 3:1, 1:0), Topoľčany – Martin 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

1. Capitals Bratislava 42 33 5 4 213:88 105

2. Topoľčany 41 22 11 8 140:101 86

3. Martin 42 24 7 11 156:115 82

4. Dubnica 42 18 8 16 131:132 67

5. Skalica 42 18 7 17 146:125 64

6. Sp. N. Ves 41 18 6 17 142:137 63

SR U 18 16 1 0 15 27:89 3

O 7. – 10. MIESTO

Pov. Bystrica – Levice 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Hostí dostal do vedenia v 8. min Klenko, no už o dve minúty Jakubec po Zlochovej prihrávke vyrovnal na 1:1. O chvíľu mali hostia poldruhaminútovú presilovku 5:3, no nevyužili ju. Po prestávke sa striedavo vylučovalo na oboch stranách, ale až v 32. min išli hostia znova do vedenia po góle Š. Nemca 1:2. Po pästnom súboji Turana s Piačkom dostal hosťujúci hráč naviac desaťminútový trest. Šanca sa panterom naskytla na začiatku tretej tretiny, keď hrali presilovku 5:3 a hosťujúci Olejník mal na konte ešte desaťminútový trest. Výraznú početnú prevahu využil v 46. min Drevenák – 2:2. O minútu hostia znova viedli zásluhou Krajča. Strelec gólu bol o niekoľko sekúnd vylúčený a po polminúte si k nemu po treste na 2 + 2 minúty prisadol Š. Nemec. Domáci presilovku 5:3 nevyužili, ale keď už boli hostia na ľade štyria, v 52. min do tretice vyrovnal Cíger – 3:3. Levice išli za výhrou a o minútu bolo 3:4 a dve minúty pred koncom zhasol domáce šance Vorobjev – 3:5. Panteri v roku 2020 stále nebodovali, naposledy získali bod 28. decembra po prehre 1:2 v predĺžení v Topoľčanoch.l

Góly: 10. Jakubec, 46. Drevenák, 52. Cíger – 8. Klenko, 32. Š. Nemec, 47. Krajč, 53. Mrázik, 58. Vorobjev.

Pov. Bystrica: Lamper – Augustín, L. Ďurkech, Knudsen, Nahálka, Šefčík, Saboš, L. Bednár – Jakubec, J. Zlocha, M. Dolinajec, Cíger, Drevenák, P. Ligas, Rodionov, Švantner, Rufati, Mokrohajský, Turan, Németh.

Levice: Gajan – Š. Nemec, Cebák, Zubák, Kuzma, Bujanov, Kohút, Kudrna – Šimko, Mrázik, Vorobjev, Beták, Tužinský, Olejník, Piačka, J. Mihalík, Gubo, Klenko, Adámik, Krajč.

4. kolo: Trnava – Žilina 3:5 (0:1, 1:1, 2:3).

7. Žilina 42 18 6 18 130:125 63

8. Levice 42 17 5 20 144:149 58

9. Pov. Bystrica 42 9 6 27 104:163 35

10. Trnava 42 9 2 31 121:218 29

SR U 18 14 1 1 12 22:71 5