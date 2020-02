Marikovka zatopila prístupovú cestu aj dvory rodinných domov

Profesionálni aj dobrovoľní hasiči aktuálne zasahujú v Udiči. Marikovka sa vybrežila a zaliala cestu aj dvory.

4. feb 2020 o 17:09 Peter Hudák

UDIČA. Hasiči aktuálne bojujú s vodou v obci Udiča v okrese Považská Bystrica. Vstupná brána do Marikovskej doliny je zatopená. Cesta v dĺžke približne dvesto metrov je pod vodou. Rovnako sú na tom aj dvory a pivnice rodinných domov pod cestou.

Polícia odkláňa dopravu do doliny cez tzv. Okrutskú cestu. Na šťastie pri kostole sa dá napojiť na cestu do doliny. Je tu síce užšie miesto a po moste neprejdú autá naraz v oboch pruhoch, ale kolóny sa tvoria len minimálne.

Domáci tvrdia, že na vine je nevyčistené koryto Marikovky, ktorá tečie dole dolinou. V jej strede rastie množstvo náletových drevín, ktoré spolu s trávami a nánosmi hliny bránia voľnému prietoku. Druhým problémom je výpust ( šupátko), ktorý už nie je v najlepšom stave a prepúšťa vodu.

Hasiči prehradili cestu nornými stenami a prebagrovali val, aby voda z cesty mohla odtekať späť do uháňajúceho potoka. Dvory rodinných domov sú ale už zatopené. V záhradách plávajú divé kačice. Stĺpec vody v niektorých miestach dosahuje aj jeden meter.

Plávajúce čerpadlá prečerpávajú vodu z dvorov späť do potoka. Najvýkonnejšie dokáže vytiahnuť 4-tisíc litrov vody za minútu. V prevádzke je viac ako hodinu, hladina vody vo dvoroch klesá len pomaly. Nik nevie, koľko času strávia hasiči na zásahu.

"Možno dve, možno ešte osem hodín. Bude záležať od počasia, či prestane pršať a hladina Marikovky klesne," povedal v rýchlosti veliteľ zásahu. Na dlhé vybavovanie nie je čas.

Vodu odčerpávajú tak profesionálni ako aj dobrovoľní hasiči. Len v piatok dostal udičský Dobrovoľný hasičský zbor nové zásahové vozidlo IVECO a dnes už spolu s desiatkou obetavých dobrovoľníkov zasahuje v teréne.

Kým väčšina ľudí sa vracia domov z práce, hasiči jej majú plné ruky.