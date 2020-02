Podmanín nechce u súperov hrať dobre iba jeden polčas

Mužstvo spod Manína výrazne zlepšilo disciplínu.

5. feb 2020 o 16:25 Jozef Šprocha

Vlaňajšiemu nováčikovi Manín Podmanín patrí po jeseni siedme miesto. O jesennej časti aj príprave na jarnú odvetu sme hovorili s trénerom Ivanom Sovíkom.

Po jeseni ste na 7. mieste s mínus dvoma bodmi v tabuľke pravdy. Čakali ste takéto umiestnenie?

S umiestnením je spokojnosť. S ťažšími súpermi sme brali body, s papierovo slabšími zasa strácali. V niektorých zápasoch chýbali zranení hráči, výraznou absenciou bola neúčasť strelca Petra Gardiana kvôli európskemu šampionátu vo footgolfe. Nemám takých hráčov, ktorí aby ho nahradili.

Súperom sa u Vás nehrá ľahko, z ôsmich zápasov ste vyhrali šesť. Čo chýbalo k výhre vo zvyšných dvoch?

O ns platí, môj dom, môj hrad. Na našom menšom ihrisku vieme zahrať aj proti oveľa silnejším protivníkom. V zápasoch s Hornou Porubou a Chocholnou asi hráči podcenili súperov, ktorí na čo siahli, to im vyšlo.

Vonku ste poloviční, keď ste vybojovali tri body za nerozhodné výsledky. V čom vidíte príčinu?

U súperov sa väčšinou hrá na väčšom ihrisku, no o nás platí, že vonku sme polčasové mužstvo. V Dežericiach sme viedli, no po prestávke akoby by chalani zabudli hrať futbal a bolo po bodoch.