Basketbalisti Pov. Bystrice majú za sebou dve drámy

začala nadstavbová časť 1. ligy o 1. - 7. miesto.

6. feb 2020 o 8:54 Jozef Šprocha

Úvodné boje o postup do finálovej štvorky priniesli viacero tesných výsledkov.

O 1. – 7. MIESTO

IMC Slovakia Považská Bystrica – MŠK Žiar nad Hronom 76:75 (32:38)

IMC: Kubala 15, Drbul 11, Krčmárik 10, Štefek 7, M. Péli 3, Žilinčík 10, Orihel 10, Vlnieška 10, Zachar, Zemánek, Hoferica, Moriš.

MŠK BK: Mokráň 18, Vrtík 17, Haviar 16, Mátych 7, Obert 2, Dolník 10, Supuka 5, Kadáši, Fábry, Medveď, Kubovič.

„Zápas sme začali nervózne a s nepochopiteľnou bojazlivosťou. Súper trestal naše individuálne chyby a postupne sa nám bodovo vzďaľoval. Štrnásťbodové vedenie hostí sa nám podarilo tesne pred polčasovou prestávkou skresať, no prestávka prospela viac hosťom. Tí pokračovali vo výbornom výkone a natiahli vedenie až na osemnásť bodov. Nezložili sme zbrane a pred záverečným dejstvom bol rozdiel iba desaťbodový. Päť minút pred koncom sme sa prvýkrát v zápase ujali vedenia, no Žiarčania nehodlali pustiť výhru zo svojich rúk a okamžite kontrovali. Po trestných hodoch Drbúla bolo 76:73. Hosťom nevyšla trojka, ale z doskoku znížili na rozdiel bodu, no my snme už loptu udržali," zhodnotil duel tréner Andrej Péli..

1. kolo: Slávia TU Košice - ŠKP B. Bystrica 67:76, SPU Nitra - Slávia Žilina B 91:85, Academic ŽU Žilina mala voľno.

Prečítajte si

Prečítajte si Púchovskí Old boys ovládli turnaj v Poľsku Čítajte

Slávia Žilina B – IMC Pov. Bystrica 72:73 (31:29)

IMC: Drbul 22, Krčmárik 9, Kubala 7, Vlnieška 4, Orihel, Žilinčík 16, Zemánek 8, M. Péli 6, Zachar 1, Tomáško, Hoferica, Moriš.

„Súboj víťazov skupín základnej časti bol zaujímavý. Chyby domácich sme nedokázali efektívne potrestať, pričom sme viackrát zlyhali až vo finálnej časti útoku. Súperovi sme však neumožnili výraznejšie bodovo odskočiť, a na polčasovú prestávku sme odchádzali s prijateľným mankom. Žilinčania po prestávke prebrali iniciatívu a vzdialili sa na deväť bodov. Náskok sa nám pred záverečnou štvrtinou podarilo skresať na 54:52 a začínala sa rysovať dráma. Nemuselo k nej dôjsť, keďže s pribúdajúcim časom sme mali postupne navrch a výsledkom bol osembodový náskok. Školáckymi chybami sme však domácich vrátili do hry. Žilinčania si nechceli pripísať prehru na domácej palubovke za žiadnu cenu a naši hráči zasa v útočnej fáze výrazne znervózneli. Enormné nasadenie v obrane však nechalo misku váh naklonenú na našu stranu a dosiahli sme mimoriadne cenné víťazstvo, na ktorom majú výraznú zásluhu aj naši fanúšikovia, ktorí nám vytvorili doslova domáce prostredie,“ zhodnotil duel tréner Andrej Péli.

2. kolo: ŠKP B. Bystrica - Žiar nad Hronom 84:86, Slávia TU Košice - Academic ŽU Žilina 89:83, SPU Nitra mala voľno.

1. Pov. Bystrica 2 2 0 149:147 4

2. B. Bystrica 2 1 1 160:153 3

3. Žiar nad Hronom 2 1 1 161:160 3

4. Slávia TU Košice 2 1 1 156:159 3

5. Nitra 1 1 0 91:85 2

6. Slávia Žilina B 2 0 2 157:164 2

7. Academic ŽU Žilina 1 0 1 83:89 1