Futbalisti Brvnišťa tretie miesto po jeseni neberú

Pohľad do najlepšie umiestneného regionálneho klubu 5. ligy.

7. feb 2020 o 8:29 Jozef Šprocha

Futbalistom Slovana Brvnište patrí po jeseni tretie miesto iba dva body za vedúcou Handlovou. Hovoríme s prezidentom klubu Mário Hároníkom.

Ste spokojní s jesennou časťou?

Tréner Ivan Janči na ukončení v závere roka povedal, že pred súťažou by tretie miesto s dvojbodovou stratou bral všetkými desiatimi. Vzhľadom k priebehu súťaže to neberie. Zlyhali sme v niektorých zápasoch, vonku v Handlovej, doma nám nevyšiel zápas s Uhrovcom. Na druhej strane sme mali niekedy aj šťastie, ale taký je futbal. Kvalita v mužstve je, mohli sme dosiahnúť viac, ale predvedená hra a výsledky dávajú nádej a motiváciu do jarnej časti.

Doma ste boli až na jednu výnimku suverénni. Päť zo siedmich víťazstiev bolo 1:0. Náhoda?

Mužstvá u nás väčšinou bránia, málokto príde hrať futbal a väčšinou hrajú na brejky. Proti brániacim mužstvám sa hrá ťažko. Zvládli sme to, bolo to náročné, sila aj vôľa mužstva sa ukázala. Radšej by sme vyhrávali 5:0, ale aj výsledky 1:0 sú trojbodové. Záviselo to aj toho, akej pohode sú naši strelci a obrana súpera.

Ani vonku ste strelecky neexcelovali, v prvých šiestich zápasoch máte na konte len šesť gólov.

Útočníkom to v zakončení nešlo. Napriek vysokej prevahe v držaní lopty, ktorá bola takmer vždy minimálne na úrovni šesťdesiatich percent, sme dali málo gólov. Väčšinu šancí, čo si hráči vytvorili, nepremenili. Často zbytočne hrali až na istotu, chceli zakončovať do prázdnej brány a zahadzovali tutovky.

Za najlepšou obranou odchytal kompletný počet minút iba jeden gólman. Nebol to risk?

Možno áno, ale druhého čistokrvného gólmana sme nemali. V tíme sú hráči, ktorí by v prípade potreby mohli spoľahlivo brankára nahradiť – Ofori Prince, Michal Kolembus či Mário Hároník.