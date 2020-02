Považská Bystrica vstúpila do nadstavby víťazne + FOTO

V hádzanárskej extraligy sa na Považí predstavila Šaľa.

8. feb 2020 o 10:47 Jozef Šprocha

Hráči MŠK takmer prišli o sedemgólový náskok ale vzápätí súpera rozstrieľali.

O 1. – 6. MIESTO

Pov. Bystrica - Šaľa 30:21 (16:9)

Úvod zápasu vyšiel lepšie hosťom, ktorí viedli 0:1 a 1:2. Po Briatkovej nepremenenej sedmičke, ktorú zlikvidoval Končený, Bogár v 7. min zvýšil na 2:4. Domáci pridali, Pteričwenko dvoma gólmi a Vallo otočili stav v 10. min na 5:4. Prokop naposledy vyrovnal – 5:5, no potom sa za dobrou obranou rozchytal Kovačin a Bystričania po trojgólovej šnúre odskočili v 13. min na 8:5. Šaľania mali nepresnú mušku, viacero striel končilo mimo a ďalšie pochytal Kovačin. V 17. min Ivanytsia zvyšoval už na 11:6, ale hostia potom trochu pribrzdili domáci nápor a v 25. min prehrávali už iba 13:9. Záver polčasu bol v réžii hráčov MŠK, ktorí troma gólmi zvýšili polčasové vedenie na 16:9. Po prestávke hostí posilnil Petro, ktorý prišiel do haly krátko pred prestávkou a v 33. min Šaľa znížila na 16:11.

Kanonier Ivanytsia dvoma gólmi z krídla zvýšil na 18:11 (36. min), no potom sa domácim prestalo dariť. Nevychádzalo im zakončenie a súper v útoku nekompromisne trestal. Po sérii piatich gólov hostia v 41. min znížili na 18:16 a lavička MŠK si zobrala oddychový čas. Efektný gól Gardiana zadovkou pre faul Poláka rozhodcovia neuznali, no v presilovke Gardian dvakrát prekonal Konečného a zabudnutý Petričenko zvyšoval na 21:16 (46. min). Hostia dali gól zo sedmičky – 21:17, potom dosiahol Vallo 500. gól MŠK v sezóne – 22:17. Do 51. min Šaľania inkasovali ešt tri góly v rade a bolo 25:17. V závere pokračoval v gólovom koncerte trinásťgólový strelec Ivanytsia a po góle M. Štefinu, ktorého našiel dlhou prihrávkou Kovačin, bolo v 56. min 28:18. Hostia ešte znížili na 28:20, ale posledné slovo mal dvadsať sekúnd pred koncom Tumidalský strelou do prázdnej brány z polovice ihriska – 30:21.

POV. BYSTRICA: Kovačin, Dobroň, Buday – Sloboda 1, Bystrický, Ivanytsia 13/4, Burnazovič 1, Petričenko 5, Jurák 1, Tumidalský 1, M. Briatka 1, M. Štefina 1, Urík, Vallo 4, E. Valášek, Gardian 2.

ŠAĽA: P. Králik, Bako, Konečný - Pliasun 2, Lužica, Michniewicz 1, Kurka 2, Prokop 6, Bogár 1, Prikryl, Veréb 3, Polák 5/3, Percze, Dudáš 1, Petro, Šátek.

Sedmičky: 5/4 – 3/3.

Vylúčení: 2:3.