Vo vlaku ju chytil za ruku a už sa nepustili

Výhercov dvadsaťeurovky sme našli kúsok za železničnou traťou. V ich živote hrala železnica dôležitú rolu.

9. feb 2020 o 8:00 Peter Hudák

LÚKY. Výhercu súťaže sme tentokrát našli na Lúkach. Manželia Danuše a Rudolf Sekáčovci si náš týždenník kupujú pravidelne. Živo sa zaujímajú o región. Gazdiná najradšej číta o zaujímavých miestach v republike, regionálne správy a rada lúšti krížovky. Manžel zas pozeral noviny kvôli nekrológom.

Doviezol si ženu

Na prízvuku to síce nepoznať, ale meno Danuše prezrádza, že pani domu je z Moravy. Zoznámili sa s manželom vo vlaku. Cestovala so spolužiačkami domov zo školy. Vo vlaku bolo veľa vojakov a on medzi nimi.