V obciach vybudovali kanalizáciu a zlepšili pitnú vodu

Pred siedmimi rokmi postavili v štyroch obciach Papradnianskej doliny dôležitú stavbu na ochranu vôd. Podstatný finančný obnos na túto dôležitú investíciu pochádzal z fondov Európskej únie. Išlo o takmer 17 miliónov eur. Oblasť leží v chránenej vodohospodárskej oblasti.

10. feb 2020 o 8:27 Bernadetta Pitoňáková

V obciach vybudovali kanalizáciu a zlepšili pitnú vodu

Takmer 17 miliónov eur sa investovalo pred deviatimi rokmi do odkanalizovania štyroch obcí Papradnianskej doliny v Považskobystrickom okrese.

Stavba a financovanie

Výstavba odštartovala v auguste 2011 v koncovej obci Papradno pod hrebeňmi Javorníkov. Postavilo sa 32 kilometrov gravitačnej stokovej siete, takmer dvetisíc prípojok a štyri čerpacie stanice.

Práce na stavbe ukončili v roku 2013. Podstatná časť peňazí sa čerpala z Kohézneho fondu Európskej únie, operačný program Životné prostredie, prioritná os 1: Integrovaná ochrana a racio-nálne využívanie vôd.

Ako povedal Ján Balušík, generálny riaditeľ Považskej vodárenskej spoločnosti (PVS), a.s., Považská Bystrica, cieľom projektu bolo odkanalizovať aglomeráciu štyroch obcí v Považskobystrickom okrese – Papradno, Brvnište, Stupné a Jasenica so zaústením do čističky odpadových vôd Považská Bystrica. Projekt podľa neho riešil takmer 1900 prípojok, čo zlepšilo životné prostredie doliny a vyčistilo riečku Papradnianka pretekajúcu celou dolinou.

Niekoľko dôležitých dôvodov

Po napojení domácností sa zlepšila kvalita vody v studniach. Ochrana životného prostredia bola namieste aj z iných dôvodov.

„Potrebnosť budovania kanalizácie v tejto doline je podmienená tým, že oblasť leží v chránenej vodohospodárskej oblasti Kysuce-Javorníky,“ vysvetlil v tom čase Pavel Petrík, prednosta Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici.

Navyše vo flyšovom pásme je veľký problém navŕtať vodný zdroj, ktorý by bol celoročne stabilný a stačil by pre zásobovanie obcí pitnou vodou. „Z tohto dôvodu má väčšina občanov vybudované súkromné gravitačné vodovody alebo vlastné studne pozdĺž rieky Papradnianky. Po vybudovaní kanalizačného zberača sa maximálne eliminuje unikanie splaškov do podzemia a tiež podzemných vôd. Zabráni sa tak aj znehodnocovaniu vody v studniach, ktoré slúžia ako zásobáreň pitnej vody,“ uviedol Petrík.

Príprava a napájanie

Projekt pripravovali päť rokov. Ján Balušík z PVS hovorí, že ešte v tejto fáze chodili po obciach, aby nadviazali spoluprácu so starostami a neskôr robili aj zhromaždenia s občanmi, kde vysvetľovali, prečo sa kanalizácia buduje a jej princíp. Napojenie čo najväčšieho počtu domácností bolo totiž pre projekt veľmi dôležité.