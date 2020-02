V nájazdoch mali Považskobystričania lepšie nervy

Pokračovala nadstavba Slovenskej hokejovej ligy.

15. feb 2020 o 7:28 Jozef Šprocha

Situácia v boji o výhodnú štvrtú priečku do play off sa zamotala.

O 1. – 6. MIESTO

Dubnica – Martin 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

V prvej tretine mali navrch hostia, ktorí sa najprv ubránili presilovke, ale v 13. min pri vylúčení Ďuriša trafil presne obranca Burzík – 0:1. O chvíľu bol vylúčený Fančovič a v 18. min ho z trestnej lavice predčasne vyhnal Korím – 0:2. V úvode druhej časti hostia nevyužili presilovku a v polovici zápasu ani poldruhaminútovú výhodu 5:3. Martinčania mali viac streleckých pokusov, no Lakosil odolával. Domácim sa strelecky nedarilo a v závere druhej časti neboli v početnej prevahe úspešní aj oni. Dubnica vstúpila do tretej tretiny s odhodlaním zmeniť skóre. V presilovke s ato ešte nepodarilo, no v 47. min po Lanošovej prihrávke Hegyi prekonal Gavaliera – 1:2. Strelec gólu dostal v 51. min za nešportové správanie desaťminútový trest a vzápätí aj trest do konca zápasu. Snahu o vyrovnanie pokazil faulom Lantoš a ani veľká snaha v závere vyrovnanie nepriniesla.

Góly: 47. Hegyi - 13. Burzík, 18. Korím.

Dubnica: Lakosil – Homer, Fančovič, Čakajík, Chatrnúch, Trška, Lee, Košecký, Hefka –Hudák, Hegyi, Lantoš, Nemček, Fabuš, Kristín, Klimenta, Ďuriš, Kanaet, Jakubík, Prna, Bodnár.

Martin: Gavalier – Šimon, Korím, Rusina, Cebák, Matejka, B. Ligas, Burzík – Nauš, Rudzan, Paulíny, Brezniak, Dírer, Poliaček, Jurášek, Murček, Cíger, Videlka, Babka, Žiak.

6. kolo: Sp. N. Ves – Bratislava Capitals 1:4 (0:0, 1:1, 0:3), Skalica – Topoľčany 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

1. Capitals Bratislava 44 35 5 4 222:91 111

2. Topoľčany 44 23 11 10 146:109 89

3. Martin 44 26 7 11 163:117 88

4. Skalica 44 19 7 18 151:131 67

5. Dubnica 44 18 8 18 133:138 67

6. Sp. N. Ves 44 19 6 19 148:147 66

O 7. – 10. MIESTO

Trnava - Pov. Bystrica 1:2 sn (1:0, 0:0, 0:1 – 0:0, 0:1)

V úvode mali domáci prevahu, no pozorný Klinčúch všetko vyriešil. Až v 15. min sa presadil Lindeman – 1:0. V dobrej šanci minul bránu Mrázik a v závere tretiny sa osmelili aj hostia, ale šancu si nevypracovali. V druhej tretine panteri pridali, jeden útok za druhým sa valil na domácu bránu, no Drevenák, Pelech ani J. Zlocha nemierili presne. V 32. min bol domáci Klema za faul vylúčený na 5 minút a do konca zápasu, no Pov. Bystrica dlhú presilovku nevyužila. Výborne chytal brucháč, ktorému minútu pred prestávkou pomohla aj žrď. V 43. min mal smolu L. Ďurkech, ktorý trafil do žrde a Brucháč domácich podržal pri presilovke. Sedem minút pred koncom hosťom stačilo sedem sekúnd, aby v presilovke po prihrávke J. Zlochu vyrovnal Drevenák na 1:1. Niekoľko sekúnd pred koncom mohol rozhodnúť Ševčík, no Klinčúch bol pozorný. Gól nepadol ani v predĺžení a na rad prišli nájazdy. Bystričania premenili tri z piatich a získali druhý bod.

Góly: 15. Lindeman - 53. Drevenák, nájazd Augustín

Nájazdy: Kamenický 1:0, Drevenák 1:0, Klein 1:0, L. Ďurkech 1:0, Schmidt 1:0, J. Zlocha 1:1, Lindeman 1:1, P. Ligas 1:2, Ševčík 2:2, Augustín 2:3.

Trnava: Brucháč – Burian, Schmidt, Klein, Mrázik, Jakab, Vidovič – Kamenický, Daniel Baránek, Ševčík, Dávid Baránek, Lindeman, F. Hudec, Bobál, Klema, Kormúth.

Pov. Bystrica: Klinčúch – Nahálka, L. Ďurkech, Šefčík, Augustín, Niník, Saboš – Drevenák, Krieger, P. Ligas, Švantner, J. Zlocha, Rodionov, Mokrohajský, L. Bednár, Németh, Pelech.

8. kolo: Žilina – Levice 5:4 (4:2, 1:1, 0:1).

7. Žilina 46 22 6 18 152:132 75

8. Levice 46 18 5 23 158:165 61

9. Pov. Bystrica 46 11 7 28 117:175 43

10. Trnava 46 9 3 34 129:240 30