Prušťania majú skalp jesenného víťaza

Nováčik chce na jar získať doma viac bodov.

16. feb 2020 o 7:28 Jozef Šprocha

Nováčik Považan Pruské sa po dlhých rokoch v oblastných súťažiach predstavil v krajskej 5. lige. Prvú polovicu sezóny a časť prípravy sme mapovali s trénerom Jozefom Lukáčom.

Prvá polovica jesene Vám vyšla lepšie, druhá bola slabšia. Kde vidíte príčiny?

Bola súhra náhod, v lete sme trikrát týždenne trénovali, chlapci boli „našľapaní“. Nevedeli sme, čo náš vo vyššej súťaži. Výsledky boli solídne, za osem kôl sme mali jedenásť bodov, v ďalšom priebehu pribudlo na konto už len päť. V druhej polovici prišli zranenia, hráči vynechávali zápasy kvôli práci a posledných päť kôl, nebolo podľa mojich predstáv.

Doma sa Vám nedarilo. V siedmich zápasov ste dali osem gólov, z toho štyri prvej Handlovej.

Vonku sa nám hrá jednoduchšie, hráči nie sú pod tlakom, lebo doma sa chcú ukázať. Bodov malo byť viac, s Brvnišťom rozhodla o prehre penalta. Keď súperi zistili, že sme lepší na našom veľkom ihrisku, zatiahli sa pred šestnástku, hrali na brejky a uspeli.

Vonku ste bodovali štyrikrát, dvakrát Vám chýbal k úspechu gól.

Mohlo to byť lepšie ako dve výhry a dve remízy. Pri jednogólových prehrách v Ladcoch a Košeci nenesú vinu hráči, skôr niekto iný...

Na konte máte tri červené karty, boli oprávnené?

Prvá v Hornej Porube bola vymyslená. Komisia uznala náš protest a Tomanica mohol v ďalšom zápase nastúpiť. Suchánek bol vylúčený za stiahnutie hráča za dres, ak by ho fauloval inak, bolo by to za žltú kartu. Jáňa bol vylúčený za vzájomnú strkanicu.

O tri štvrtiny strelených gólov sa postarali dvaja hráči. Čo ostatní?

Okrem Lukáča a Habšudu to ostatným nepadalo. Nerobím si z toho ťažkú hlavu lebo podobne sme na tom boli aj vlani. V 6. lige sme v zime poriadne potrénovali a na jar dal gól takmer každý. Dúfam, že to tak bude aj teraz. Problémom nie je vytvoriť si šance, tých je neúrekom, ale využiť ich.

Sú súboje s tímami regiónu ťažšie, keď ste vyhrali iba jeden zo šiestich?