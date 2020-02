Doma mal Miroslav vďaka deťom raj

Výhercu dvadsiatich eur v tradičnej súťaži sme sa teraz vybrali hľadať do Tuchyne. Úspešní sme boli až pri odchode.

16. feb 2020 o 8:41 Bernadetta Pitoňáková

TUCHYŇA. Na potulky po regióne s cieľom nájsť výhercu v tradičnej súťaži sme sa vybrali tentokrát v sobotu. Bolo krásne počasie, tak sme v uliciach Tuchyne nemali núdzu o stretnutia s ľuďmi.

Dva pokusy boli neúspešné. Pani za volantom nebola z obce, mladý chlap na stavbe nás odbil, že nemá čas. Bol nahnevaný, lebo sa mu podarilo v ten deň zlomiť už druhýkrát rúčku na lopate, tak len zanadával na nekvalitu výrobkov. Ďalšia pani tvrdila, že zvykne naše noviny kupovať, len posledné číslo práve nemá a iná by si ich rada prečítala, ale keď príde do obchodu, majú My Považský Obzor už vypredaný. To nás síce potešilo, ale po ešte asi dvoch neúspešných pokusoch sme to vzdali a chceli sme odísť.

Nakoniec sme uspeli

Pri jednom z domov na konci obce sme ešte v bránke zahliadli muža. Ten naše noviny nakoniec mal.

„Samozrejme, že ich mám, čítame ich každý týždeň. Ja kvôli športu, ale aj rôznym zaujímavostiam. Je v nich aj program, žena rada lúšti krížovky. Jáj, bude prekvapená,“ prezradil Miroslav Mikoláš s tým, že sú predplatiteľmi.

Starostlivý otec aj dedko

Na dvore nás vítal mladý, asi dvojročný živý psík. „To mi raz oznámili vnučky, že budeme mať psíka a už že má aj meno, Kuko. Sú tu často, rady sa s ním hrajú,“ prezradil pán Miroslav, ktorý nám prišiel ako veselý chlapík, ktorý má nadovšetko rád svoju rodinu.

Má dvoch synov , jednu dcéru a sedem vnúčat. Keď sa pýtame na mená, len sa usmeje a zase len žartom hovorí. „No viete, ono je to tak, že po narodení detí som mal doma hotový raj. Jeden syn je Miroslav, po mne, ale mladší sa volá Adam a dcéra je Eva. Tak čo? Nemám pravdu?“ vysvetľuje so smiechom.

Jeho manželka zatiaľ hľadá noviny a keď počuje, ako jej manžel rozpráva o všeličom, čo mu slina jazyk prinesie, len krúti hlavou a karhá ho, aby bol ticho.

„A čo? Však je to tak,“ konštatuje. Dodáva, že pri našich článkoch o hľadaní výhercu píšeme vždy príbehy obyčajných ľudí. On si ich rád prečíta. Tak debatujeme s pánom domu ešte aj o všeličom inom.

O tom, ako jeho rodičia kúpili staršiu chalupu a nestihli dorobiť prestavbu, tak dokončoval so ženou.

Tiež sa dozvedáme, ako sa zoznámili na zábave. „Jój, kedysi bývali každý víkend niekde zábavy. Tak sme chodili, kde sa dalo. Robili ich hasiči, chovatelia aj iné zložky, ktoré fungovali v obciach. Dnes je ich menej,“ hovorí Miroslav. Dodáva ešte, že autom vtedy išli málokedy, väčšinou pešo a vybrali sa veľakrát aj na Moravu.

Krásne stromy a pomoc v rodine

Obzeráme aj jeho záhradu. Stromy, medzi ktorými sú hlavne jablone, aj nejaké čerešne, všetko krásne ošetrené.

„Veď treba ovocie, hlavne pre deti,“ hovorí výherca dvadsaťeurovky. Vidieť, že má svoje deti aj vnúčence rád a snaží sa im veľmi pomáhať. „Toto drevo, čo je na dvore, sme tiež spolu chystali. Synovia bývajú síce v bytovke, ale vybavili si výstavbu krbov, lebo kúrenie tam bolo slabé. Drevo tak poslúži nám aj im.“

Starostlivý tatko ešte prezrádza, že staršieho syna to predsa len ťahá do chalupy, tak kúpil dom v Červenom Kameni. Trochu mu aj dohováral, že si komplikuje život. „Tvrdí však, že chce bývať v horách. Tak, čo už,“ konštatuje pán Miroslav. Sme presvedčení, že aj tak syna podporí, pomôže mu. Ako správny tatko.

Nuž a kam pôjde výhra? S veľkou pravdepodobnosťou na sladkosti pre vnúčence, čo nás teší.

Pokračujeme

Je pekné slnečné dopoludnie, tak nechceme zdržiavať starostlivého gazdu od roboty. Lúčime sa a vyrážame na fašiangy do Dulova. Sme radi, že sme nakoniec v Tuchyni predsa len našli výhercu.

Súťaž aj naďalej pokračuje, tak vyzerajte biele redakčné auto s červenými nálepkami MY. Možno sa šťastie tento týždeň usmeje práve na vás.