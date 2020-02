Škôlkari sa presťahujú do budovy bývalej zdravotníckej školy

Pre materskú školu, ktorá doteraz sídlila na Mierovej ulici v Považskej Bystrici, pripravujú nové priestory. Sťahovať sa však nebudú len škôlkari.

18. feb 2020 o 8:00 TASR

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Do budovy bývalej Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici na ulici Odborov sa presťahuje materská škola, mestská organizácia Mestské športové kluby i časť unikátnej zbierky motocyklov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. V budove nájdu strechu nad hlavou aj niektoré neziskové organizácie.

Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa získalo mesto budovu, ktorá bola pred revolúciou sídlom generálneho riaditeľstva bývalých Považských strojární, výmenou za pozemky pod cestami II. a III. triedy s Trenčianskym samosprávnym krajom. V rozpočte mesta na tento rok je na rekonštrukciu vyčlenených 500.000 eur.

Do septembra, najneskôr však do konca roka by samospráva chcela do zrekonštruovaných priestorov presťahovať materskú školu na Mierovej ulici. "Predškolské zariadenie, ktoré momentálne sídli na Mierovej ulici, nie je v mestských priestoroch. Ich majiteľ nám avizoval, že má s nimi už iné plány, a preto sme museli prikročiť k hľadaniu náhradného miesta. Práve tu v budove bývalej zdravotníckej školy vidíme potenciál a priestor pre všetkých päť tried materskej školy. Tej vyčleníme dve poschodia. Rekonštrukcia tu bude náročná, potrebná bude kuchyňa, sociálne zariadenia aj výťah," priblížil Janas.

Mesto chce časť prác urobiť svojpomocne prostredníctvom pracovníkov Mestských športových klubov. Práve tí aktuálne obnovujú prízemie, kde bude sídliť vedenie spoločnosti, ako aj administratíva. Na prestavbu priestorov pre materskú školu vyhlási mesto verejnú súťaž. Vrchné poschodie budovy by už o niekoľko mesiacov malo byť domovom mestského múzea.

"Plánujeme tu mať exponáty zamerané na históriu mesta, okolitú prírodu, ale aj Považské strojárne. Priestory, ktoré sú tam, sú na to ako stvorené. V minulosti tu sídlilo aj vlastivedné múzeum, ktoré momentálne vlastní naozaj bohatú zbierku motocyklov vyrábaných v Považských strojárňach. Radi by sme tu vystavili časť z nich," doplnil primátor.