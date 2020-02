Splašky im vyrážajú v bytoch. Kúpili ich od fabriky po privatizácii

Ľudia v Strojárenskej štvrti majú už roky problémy s kanalizáciou, ktorá nemá správcu. Majetok fabriky sa predával po privatizácii narýchlo, narobili sa chyby.

19. feb 2020 o 7:47 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Ľudia v bývalých strojárenských bytoch zažívajú nepríjemné situácie, keď im splašky odrazu vyrazia na WC alebo z odtokov v kúpeľni. Kanalizácia má 90 rokov a nikomu vlastne nepatrí. Na prevod tohto majetku do správy vodárov sa pri rýchlom predaji po privatizácii zabudlo. Pomôcť chce mesto.

Súvisiaci článok Kanalizácia nemá majiteľa Čítajte

Dôchodca Izidor Matias hovorí, že celá štvrť, kde býva, patrila Považským strojárňam. Čo sa dialo s kanalizáciou, nevie. „Platíme stočné a nikto nám nechce kanalizáciu opravovať, ak je nejaký problém. Musíme dávať vlastné peniaze. Inde patria pod Považskú vodárenskú spoločnosť, tu nie,“ posťažoval sa.

Splašky vyrážajú v kúpeľni

S kanalizáciou je pritom neustále problém. Upcháva sa, rúry sú staré, treba celkovú rekonštrukciu.

„Doteraz si prečistenie každý platil sám, tak neviem, kto by to hradil pri rekonštrukcii. Asi zase len my. Ide to vždy z fondu opráv. A nejde o malú položku,“ vysvetľuje. Ani cesta vraj nepatrí mestu, je súkromná. „Celá privatizácia bola svinstvo, za toto by mali niekoho pozatvárať.“

Súvisiaci článok V kolónii peniaze odtekajú kanálmi Čítajte

Anna Mesárošová je už tiež na dôchodku. Spomína si, že keď začalo ju vytápať, riešila problém so zástupcom vo výbore mestskej časti. „Splašky mi vytláčalo cez odtoky v kúpeľni aj WC. Náklady na opravu sa hradili z bytového fondu,“ hovorí dôchodkyňa.