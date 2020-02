V Dubnici rozhodol o víťazovi jediný gól

Pokračovala nadstavba Slovenskej hokejovej ligy.

20. feb 2020 o 7:26 Jozef Šprocha

Považskobystričania nenašli recept na Žilinčanov, nepomohla ani penalta.

O 1. – 6. MIESTO

Dubnica - Sp. N. Ves 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

V dôležitom dueli o štvrtú priečku nezačali Dubničania šťastne, keď v 6. min dostal Bodnár 2 + 10 minút a o minútu bol vylúčený aj Homer. Hostia presilovku 5:3 nevyužili a v 13. min pykali. Nemček vyviezol puk do útočného pásma, vymenil si ho s Ďurišom a prekonal Rosandiča – 1:0. V 14. min bol za faul na Václava vylúčený domáci Medek na 5 minút a do konca zápasu. Vyrovnať mohol Kövér, ale Lakosil zasiahol.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V nájazdoch mali Považskobystričania lepšie nervy Čítajte

V úvode druhej časti domáci gólman zmaril šancu Jakúbeka a v 24. min pri presilovke nedokázal vrátiť Rosandičom vyrazený puk do siete Kristín. Pri početnej prevahe nedokázal skórovať ani Hudák a v 37. min v ďalšej presilovke úplne voľný Hegyi trafil iba brankára. V závere druhej časti dostal hosťujúci L. Novák desaťminútový trest za nešportové správanie. V 45. min sa Halász rútil sám na Lakosila, no ten ho vychytal. O štyri minúty po prečíslení Lantoš zblízka stroskotal na Rosandičovi, a keď v závere ani Kövér nedokázal dostať puk do siete, Dubničania dôležitú výhru udržali a vrátili sa na štvrtú priečku.

Gól: 13. Nemček.

Dubnica: Lakosil – Homer, E. Švec, Lee, Čakajík, Chatrnúch, Košecký, Fančovič, Luhový –Hudák, Hegyi, Lantoš, Nemček, Fabuš, Kristín, Klimenta, Kanaet, Ďuriš, Jakubík, Medek, Bodnár.

Sp. N. Ves: Rosandič – Fabián, Matúš Chovan, Romaňák, Ordzovenský, Knudsen, Knižka, Alvo, Boldižár – Kövér, Vartovník, L. Novák, Vorobjev, Jakúbek, Koky, Findura, Tyczynski, Piačka, Olejník, Halász, Václav.

1. Capitals Bratislava 45 35 6 4 224:94 112

2. Martin 45 27 7 11 168:119 91

3. Topoľčany 45 23 12 10 149:111 91

4. Dubnica 45 19 8 18 134:138 70

5. Skalica 45 19 7 19 153:136 67

6. Sp. N. Ves 45 19 6 20 148:148 66

O 7. – 10. MIESTO

Pov. Bystrica - Žilina 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Domáci nastúpili bez J. Zlochu, ktorý nasledoval Cígera do Martinu a obrancu Knudsena, ktorý posilnil Sp. N. Ves. Už v 3. min dostal hostí do vedenia Macek – 0:1. Pri Valáškovej strele pomohla Klinčúchovi žrď a hostia nevyužili dve presilovky tesne za sebou. V 14. min Surán prudkou strelou od modrej čiary zvýšil na 0:2 a o dve minúty úplne voľný N. Gálik pridal tretí gól Žilinčanov. Drevenákovej strele o minútu chýbali centimetre a v 18. min sa po vzájomných potýčkach poriadne zaplnili trestné lavice. Bystričanom sa v druhej tretine nedarilo zakončenie a v 32. min pri presilovke vyšiel súperovi protiútok a Lampera prekonal v oslabení S. Rehák – 0:4. Rodionov inkasoval dva tresty a po minúte s i k nemu prisadol L. Ďurkech. Žilina presilovku 5:3 využila a v 35. min dal piaty gól v 35. min Minárik. Po Húževkovom faule mohol dať čestný gól panterov v 39. min Mokrohajský, ale z trestného strieľania Mikoláša neprekonal. V záverečnej časti sa zápas už iba dohrával, hostia vedenie kontrolovali a do góly nepadli ani v presilovkách. Domáci Turan si v 59. min okrem dvojminútového vylúčenia vyslúžil ešte aj desiatku.

Góly: 3. Macek, 14. Surán, 16. N. Gálik, 32. S. Rehák, 35. Minárik.

Pov. Bystrica: Klinčúch (Lamper) – Nahálka, L. Ďurkech, Augustín, Šefčík, Saboš, Niník – Drevenák, P. Ligas, Krieger, Rodionov, Švantner, Rufati, L. Bednár, Turan, Mokrohajský, Németh, Čykancev, Pelech.

Žilina: Mikoláš – Surán, L. Dubeň, Coma, Petrovický, Pišoja, Patlevič, Leško, Housa – Minárik, Húževka, Markovič, D. Rehák, Ondruš, S. Rehák, Macek, Prašil, Zahradník, N. Gálik, Valášek, Pjaták.

9. kolo: Levice – Trnava 5:4 pp (2:3, 1:0, 1:1 – 1:0).

7. Žilina 47 23 6 18 157:132 78

8. Levice 47 18 6 23 163:169 63

9. Pov. Bystrica 47 11 7 29 117:180 43

10. Trnava 47 9 4 34 133:245 30