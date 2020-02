Hornú Porubu na jeseň gólovo ťahal stopér

Štrnásta priečka v 5. lige vyvoláva nespokojnosť.

21. feb 2020 o 7:43 Jozef Šprocha

V tíme nováčika veria, že sa na jar sa prebudia osvedčení strelci.

Vápeč Horná Poruba sa po odmlke opäť vrátil do krajskej súťaže. Štrnáste miesto po jeseni, v tabuľky pravdy mínus osem bodov nevyvoláva spokojnosť v klube ani medzi fanúšikmi. Nielen o tejto téme sme sa zhovárali s trénerom Tomášom Pučkovicom.

Nespokojnosť s umiestnením je, musíme si to priznať. Pred vstupom do 5. ligy sme chceli byť okolo stredu tabuľky, čo nevyšlo. Dokázali sme potrápiť favoritov, ale aj vyhorieť doma so súpermi, kde sme boli favoritmi. Veľmi nám chýbajú trestuhodne stratené body z domácej pôdy s Plevníkom, no prirátať k tomu musím aj tri remízy.

Neprihlásili ste sa do Slovnaft cupu, hoci bola možnosť. Prečo?

V tomto termíne sme už boli prihlásení na turnaj do moravského Mrlínka na turnaj o Pohár Zemskej osy, ktorý sme vyhrali. Ak by turnaj nebol, prihlásili by sme sa. Možno v nasledujúcej sezóne.

Známe Môj dom - môj hrad u Vás celkom neplatilo, deväť stratených bodov je dosť.

Chýba nám klasický strelec, najlepším je Patrik Mynář, ktorý prišiel na post stopéra a dal na jeseň sedem gólov. Druhý najlepší strelec Martin Jánoško s troma gólmi odohral okolo iba dvesto minút, pretože pracovne je v zahraničí. Ostatní výrazne zaostali, na konte majú maximálne dva góly. Na našom malom ihrisku sa súper väčšinou stiahne pred šestnástku, dobre bráni a vyráža do rýchlych kontier. Do postavenej obrane sa nám hrá zle. S Plevníkom to bol totálny výbuch, to sa nesmie stať. Po prestávke za stavu 2:0 sme sa videli ako víťazi, ale súper ožil a gólom roka v poslednej minúte vyhral. V druhom polčase s tým nešlo nič urobiť, nepomohli dohovory ani striedania..

Jeden získaný bod vonku a dva poriadne debakle. Čo bolo dôvodom slabších výkonov u súperov?

V Uhrovci v prvom kole to vyzeralo na remízu, ale domáci nám dali gól v poslednej minúte. Bez šance sme neboli v Handlovej, s ktorou sme si vymenili poradie zápasov. Nechceli sme hrať v sobotu predpoludním najmä kvôli divákov, ale aj viacero hráčov bolo v práci. Prehra 1:2 bola nešťastná. Jediný bod sa nám podarilo získať v Podmaníne. Pokiaľ ide o vysoké prehry, Brvnište bolo suverénne, dalo nám rýchle góly. Vo Veľkých Uherciach to bol totálny výbuch, martýrium, nevyšlo nám takmer nič, okrem streleného gólu.

Na súpiske ste mali až štyroch brankárov, čím sa nemohol pochváliť takmer nik.

Kis a Smolka sú rovnocenní, striedali sa, Smolka si zahral aj v poli. Dorastenec Miakiš je nádej do budúcna, trénuje s mužmi, dlhoročný gólman Puček bol k dispozícii pre prípad, keď Smolka nemohol kvôli práci nastúpiť.

Okrem štyroch gólmanov sa na ihrisku v jeseni objavilo neuveriteľných 24 hráčov. Bolo to nutné?