Ľudia rozhodnú o prioritách

Púchov spustil prvý ročník participatívneho rozpočtu. Vyčlenili naň desať tisíc eur.

21. feb 2020 o 11:59 Peter Hudák

PÚCHOV. Mesto sa po vzore krajskej samosprávy i skúseností z iných miest rozhodlo vyskúšať v praxi participatívny rozpočet (PR). Jeho podstatou je, že občania budú mať možnosť priamo rozhodnúť o tom, ako sa použije vyčlenená časť mestského rozpočtu. Sami navrhnú projekty, ktoré mesto zo svojej kasy podporí.

Župa ho má štvrtý rok

Participatívny rozpočet funguje v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja už štvrtý rok. V minulom roku podporil aj šesť projektov z Púchovského okresu. Podporil napríklad rekonštrukciu kaplnky "Magdalénka" v Horných Kočkovciach, workoutové ihrisko v púchovskom gymnáziu či letný festival Končiny v Mojtíne.

V aktuálnom ročníku župa prerozdelí v deviatich okresoch dovedna 200-tisíc eur. Skúsenosti majú aj v Považskej Bystrici. Tento rok vstupujú do druhého ročníka PR, pod heslom: „Mesto si ty!“ Vyčlenili naň 12-tisíc eur. V Púchove s projektom začínajú tento rok.

„Vyčlenili sme na to 10-tisíc eur. Sám som zvedavý z ktorých obvodov prídu aké žiadosti,“ povedal predseda ekonomickej komisie Daniel Lako. Dodal, že tu sa prejaví aký je záujem ľudí o komunálnu politiku.

„Nie je to vysoká čiastka, ale je to len začiatok. Verím, že to prinesie angažovanosť ľudí na realizácii menších projektov a pochopenie vzťahov, ako to funguje aj vo väčšom,“ myslí si poslanec Ján Riško.

„Z pohľadu verejnosti ide o zlepšovanie kvality demokracie, lepšiu transparentnosť, odpočtovateľnosť a zrozumiteľnosť verejnej správy aj pre úplne bežných obyvateľov,“ uvádza na mestskom webovom portáli výhody participatívneho rozpočtu vedúca Oddelenia organizačného a vnútornej správy Zuzana Brindzová. Dodáva, že verejná správa má takto možnosť citlivejšie vnímať a operatívnejšie potreby obyvateľov.

Ako sa zapojiť

O podporu projektu v rámci participatívneho rozpočtu sa môže uchádzať každá fyzická osoba, ktorá v aktuálnom rozpočtovom roku dosiahne vek osemnásť rokov, má trvalý či prechodný pobyt v Púchove, alebo tu preukázateľne študuje.

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 2-tisíc eur. Ak predkladateľ dokáže získať financie na projekt aj z iných zdrojov, môžu jeho celkové náklady presiahnuť spomenutú maximálnu výšku.

„Participatívny rozpočet by nemal suplovať projekty mesta, ale mal by podporiť aktivity obyvateľov a menších komunít, ktoré chcú realizovať konkrétny projekt,“ povedal Riško. Dodal, že štatút PD ani neumožňuje, aby sa realizoval na majetku mesta. Štatút participatívneho rozpočtu nájdu záujemcovia na webovom portáli mesta.

Participatívny rozpočet bude mať na starosti koordinačná rada zložená z vedúcich zamestnancov mestského úradu, konateľov mestských spoločností a referentov zodpovedných za granty a investície.

Začnú v marci

Prvá diskusia a výzva participantom na predkladanie návrhov by mala prebehnúť už začiatkom marca tohto roka. Pre názornosť i inšpiráciu sa na nej stručne predstavia zrealizované príklady z iných miest na Slovensku, kde PR zaviedli. Prioritné oblasti realizácie návrhov PR sú stanovené piatimi tematickými skupinami:

1. Komunitný rozvoj, aktívne občianstvo

2. Zeleň v meste, verejné priestory, ochrana včiel,

3. Kultúra a história,

4. Šport a mládež

5. Seniori.

V rámci tematických skupín sa vytvoria paticipatívne komunity, čiže verejné stretnutia otvorené všetkým, ktorí majú chuť v meste vymyslieť a zrealizovať niečo nové.

Záujemcovia môžu svoje projekty predkladať po zasadnutí prvého diskusného fóra od marca do konca apríla. Z viacerých stretnutí participatívnych komunít by mali vzísť finálne projekty, ktoré budú verejne prezentované a postúpia do verejného rozhodovania. Hlasovať o nich budú môcť Púchovčania prostredníctvom hlasovacieho lístka i elektronicky od 15. do 31. mája. Vždy však budú mať len jeden hlas, ktorým môžu podporiť jeden konkrétny projekt. Úspešné projekty budú predstavené v polovici júna a realizovať by sa mali od júna do októbra.