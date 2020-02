S hanbou ťahali vŕbu po dedine

Na Fašiangy majú ojedinelú tradíciu. Starí mládenci ťahajú dedinou vŕbu.

23. feb 2020 o 9:54 Peter Hudák

ČERVENÝ KAMEŇ. Celá dedina bola na nohách. Všetci čakali na fašiangové masky a hlavne na vyvrcholenie sprievodu. Od horného konca aj tento rok ťahali starí mládenci stužkami vyzdobenú vŕbu.

"Lebo majú hanbu, že sa do Fašiangov neoženili. Vŕba symbolizuje smutnú dievku a za ňou kráča smutná nevesta," povedala Ľudmila Jancovková, ktorá mala sprievod pod palcom. Dodala, že aj keď starí mládenci takto znášali hanbu, že si nenahovorili žiadnu nevestu, reálne to boli práve dievčatá, ktoré si vyberali mužov. Vždy si to už nejako zariadili, aby dotyčný o ne prejavil záujem.

"Muž by mal byť aktívnejší, keď chce bojovať o ženu, nech bojuje. Mňa by si získal len dobrý tanečník," povedala Viktória Martišová, ktorá mala v sprievodu úlohu smutnej nevesty.

Za vŕbou išiel spolu s nevestou celý svadobný sprievod vyzdobení rozmarínovými pierkami a samozrejme fašiangové masky. Túto zaujímavú tradíciu tu držia od nepamäti. Dušan Bielik hovorí, že chodí do sprievodu od svojich šiestich rokov a dnes má šesťdesiatdva.

"Kedysi to bolo ešte veselšie. Celá dedina slávila Fašiangy aj dva tri dni. Chlapi nešli ani do roboty," spomína Bielik. Jeho slová potvrdila aj starostka Červeného kameňa Alena Geregová. Jej otec bol muzikantom, počas Fašiangov ho rodina dva dni nevidela.

Na starých mládencov s vŕbou mávala celá dedina. Večer všetkých čakala fašiangová veselica.