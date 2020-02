V politike absentuje slušnosť

Jozef Smatana kandiduje do Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER-SD. O priazeň voličov sa uchádza pod číslom 51.

24. feb 2020 o 0:00

Vo voľbách do NR SR kandidujete na poslanca za stranu SMER. Aké sú dôvody vašej kandidatúry?

- V politike pôsobím od svojich dvadsiatich šiestich rokov. Počas tohto obdobia sme prešli zásadnými zmenami, politickými aj hospodárskymi. Vidím dobré veci aj tie zlé. Vnímam stav, v akom je školstvo, zdravotníctvo, ako nám pravicové vlády sprivatizovali monopoly, privatizáciou sme prišli o významne zdroje, ktoré napĺňali štátny rozpočet. Ako nám do zdravotníctva vpustili súkromný sektor, ktorý bezcitne obchoduje so zdravím. Štátu ponechali len vysoko stratové a nákladové výkony. O agrosektore a iných odvetviach ani nehovorím. Nepáči sa mi to a na tieto veci chcem verejne poukázať. Vyvolať diskusiu a odovzdať skúsenosti, ktoré som získal vo viacerých pozíciach, verejného, súkromného a štátneho sektora. Viem veľmi dobre, aké problémy trápia ľudí. Budem sa snažiť vyvolávať diskusie a navrhovať riešenia.

Spomenuli ste školstvo, čo bude prioritou?

- V prvom rade, nemôžeme vyrábať absoventov pre úrady práce. Musíme pružne a cielene reagovať na potreby trhu, implementovať do vyučovacích osnov vyrobné a technologické procesy. Sme svetová veľmoc pre segment výroby vozidiel, ktorá môže mať pri recesii jeden veľký otáznik. Sme pripravení na rekvalifikácie, aby ľudia mali aj iné možnosti? V tomto vidím priestor, aby sme veci pomenovali a pružne reagovali na vývoj pracovného trhu. Som naklonený myšlienke vrátenia peňazí za štúdium. Vyštuduješ na Slovensku, stojíš nás všetkých peniaze? Budeš povinný určitý čas na Slovensku odpracovať, a ak nechceš, vráť časť peňazí, ktoré sme do teba investovali. Na štúdium aj v iných odboroch dávame veľa z peňazí daňových poplatníkov a vychovávame odborníkov pre iné krajiny. No nielen zdravotníctvo trápi tento problém. Mladých treba motivovať, aby po vyštudovaní neodchádzali, zostali doma a zakladali si rodiny, pretože rodinu vnímam ako nespochybniteľný základ úspešnej spoločnosti.

Kandidujete za stranu, ktorá prechádza zložitým obdobím. Je pranierovaná za viaceré nedostatky. Aký je váš názor?

- Ak to zhodnotím, máme historicky najnižšiu nezamestnanosť na úrovni 5 percent, takmer vyrovnaný štátny rozpočet, minimálnu infláciu, ekonomický rast a silné sociálne programy pre všetky vrstvy našich občanov. Opoziční neprajníci z nás robia čiernu dieru a spájajú nás s katastrofou. Spomínate, v akom stave nám odovzdal Ivan Mikloš rozpočet? Deficit 4,5 percenta! My sme na pol percente a idú nás ukrižovať. SMER sa nemá za čo hanbiť. Neprejedáme, máme jeden s najväčších rastov HDP v EU a pritom realizujeme veľmi silné sociálne programy pre mladé rodiny aj seniorov. Spoliehame na istoty, ktoré sme spolu s občanmi a pre občanov dosiahli. Nedajme si ich zobrať tými, ktorým tieto istoty nič nehovoria, dokonca nimi pohŕdajú. Pýtam sa, kedy sa máme podeliť, keď nie teraz, keď sa krajine ekonomicky darí? Veď hodnoty tvoria všetci, aj tí, ktorí sú vo výrobnom procese. Vieme sa podeliť aj si odložiť na horšie časy.

Ako vnímate súčasnú politickú scénu?

- Ako som už spomenul, v politike pôsobím viac než dve desaťročia. S kolegami poslancami z opozície sme viedli rôzne diskusie, na rôzne aktuálne témy. Rozdielne názory sme vyjadrovali v diskusiách. Nikdy sme sa však neurážali. Neprekročili sme hranicu slušnosti a nešli do súkromných vecí, a už vôbec nie do rodinných príslušníkov. Je mi ľúto, že do Národnej rady prišli ľudia s dymovnicami a išli vyháňať zlých duchov. Jeden z nich bol a je poslanec z Považskej Bystrice. (Mám pocit, že tých zlých duchov tam privolal...) Úroveň, ktorú tam vniesli niektorí ľudia, je štvorka trieda – bezhodnotová až bezcharakterná. Niektorí si vytvorili zo založených strán výnosný biznis až eseročky kvôli čerpaniu financií z verejných zdrojov, ďalší pre iné pohnútky. Politikou stále otriasa vražda dvoch mladých ľudí. Je to obrovská tragédia. Ale na druhej strane, vražda novinára a jeho snúbenice bola hrubo zneužitá na predvolebný boj. V tom roku vo svete prišlo o život 96 novinárov a ani v jednej krajne neodstúpil ani len okresný riaditeľ polície. U nás odišiel policajný prezident, minister vnútra, vláda podala demisiu...

Čo podľa vás v politike momentálne absentuje?

- Slušnosť, odbornosť a skúsenosť. Neviem si predstaviť, ako chcú hodnotovo roztrieštení a niektorí neskúsení efektívne vládnuť našej krajine. V strane sme mali problémy, boli to však osobné zlyhania jednotlivcov. Títo museli opustiť svoje pozície. Tvrdo sa ohradzujem voči tomu, aby nás všetkých členov SMER SD bezhodnotoví a bezcharakterní opoziční politici označovali za mafiánov. Aj tu vidieť, akú úroveň predstavujú títo ľudia. Odborné témy, ako zlepšiť životnú úroveň, nahrádzajú osobnými invektívami.

Prečo podľa vás odchádzajú voliči SMERU ku kotlebovcom?

- Pretože kotlebovci hovoria presne to, čo chce národ počuť. Hovoria o problémoch, ktoré krajina má. Len reálne ich riešiť nevedia, pretože majú nulový koaličný potenciál naprieč politickou scénou. Preto chcem požiadať voličov Kotlebu, aby zvážili a svoj hlas dali strane SMER SD, nech sa nestratí. Garantujeme ľuďom ekonomický rast, sociálne istoty, ktoré nie sú samozrejmé, za ktoré ideme spoločne zabojovať. Chceme naďalej zlepšovať život občanov v našej krajine, aby sme boli uznávanou a prosperujúcou krajinou Európskej únie. A preto vás, milí spoluobčania, chcem požiadať o podporu pre stranu SMER SD aj podporu moju – osobnú. Voľte srdcom, voľte s rozumom. (re)

