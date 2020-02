O čom píšeme v novinách?

V novom čísle MY Považský Obzor prinášame množstvo zaujímavých informácií z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Prečítajte si.

24. feb 2020

Sľúbené parkovisko

Situácia s parkovaním v Považskej Bystrici je zlá. Obyvatelia vec vnímajú veľmi citlivo. Bude sľúbené parkovisko?

Chcú spájať deti a seniorov

V Dubnici nad Váhom začali so zaujímavým projektom, ktorý má spojiť generácie. Seniori, ktorí sú ešte aktívni, sa budú stretávať so žiakmi základných škôl. S čím začali?

Ocenili ich na hrade

V Kasárni hradu v Trenčíne ocenili troch jednotlivcov a jeden kolektív. Kto z regiónu získal najvyššie ocenenie Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Umeleckú školu predsa len opravia

Už niekoľko rokov sa pripravuje rekonštrukcia strechy púchovskej Základnej umeleckej školy. Rokovali o nej poslanci MsZ. Aké boli argumenty pre a proti? Bude sa rekonštruovať?

Pôjdete voliť?

Pýtali sme sa osobností aj bežných ľudí či pôjdu k voľbám a prečo je to dôležité. Čo odpovedali?

Od pondelka spustili infolinku

K voľbám spustili infolinku. Na dvoch telefónnych číslach vám budú odpovedať na dotazy. Dokedy bude fungovať?

Regionálne spravodajstvo.

Kde sa stretli folkloristi z celého kraja na benefícii? Čo za originálny fašiangový zvyk majú v Červenom Kameni? Aký nový prístroj majú v považskobystrickej nemocnici? Ako pokračuje rekonštrukcia osvetlenia v Ladcoch?

Reakcia starostu na článok

V minulom čísle sme písali o probléme s kanalizáciou v dvoch obciach Púchovského okresu. Jeden zo starostov poslal svoju reakciu. Čo kritizoval?

Ľudia rozhodnú o prioritách

V Púchove spustili pilotný ročník participatívneho rozpočtu. Ľudia rozhodnú o podpore projektov. Koľko na to vyčlenili financií?

Baba z mlyna recitovala do vody

Celý život venovala divadlu a deťom. Zhovárali sme sa o výročí detského divadla v Púchove, o kultúre, kultúrnosti aj zážitkoch z detstva s Elenou Bakošovou. Kde prežila detstvo?

Súťaž o dvadsať eur

Komu prepustila výhru oslovená čitateľka nášho denníka z Považského Podhradia?

Prvé finále

Hokejisti Púchova vstúpili do boja o postup do finále play off 2. ligy proti Žiaru nad Hronom. Ako dopadol prvý duel na Považí?

Dva koníčky

Srdcovou záležitosťou futbalového funkcionára Jozefa Jurenu sú mladí futbalisti. Kde najradšej relaxuje?

Boj o čelo

Florbalistky Pruského končia základnú časť extraligy v popredí tabuľky. Pôjdu do play of znova z prvej priečky?