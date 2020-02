Streženičania ju pochovali ju do mora

Basu v Streženiciach pochovávali v námorníckych rovnošatách. Tradíciu krížia s fantáziou.

25. feb 2020 o 23:52 Peter Hudák

STREŽENICE. V obci, ako sa na riadne Fašingy patrí, pochovávajú basu v utorok pred škaredou stredou. Pochovávanie síce posunuli z organizačných dôvodov na deviatu hodinu večer, aby si ho pozreli aj tí, ktorí pre prácu nemohli zostať do polnoci, no opäť bolo vyšperkované do detailov.

Tradíciu každý rok ozvláštňujú o netradičnú tému. S ňou potom súvisí aj povinné oblečenie, v ktorom návštevníci fašiangovej veselice musia prísť. Kým minulý rok bola témou čiernobiela kinematografia, tento rok padla voľba na námornícke prúžky. Výzdoba sály sa tiež niesla v duchu Maríny a pruhované tričká evokovali skôr Grécko či Chorvatsko, než stredné Považie.

„Každý rok máme niečo iné, Klub žien stále niečo tvorí, máme nové myšlienky, nové nápady. Dávame starej tradícii modernú podobu,“ povedala Eva Cígerová. Spoločne so streženickými ženami každý rok pripravia rôzne dekorácie i výzdobu sály a za pomoci ďalších dobrovoľníkov sa postarajú o program.

Basu pochovali a podľa tradície by teraz mal nastať až do Veľkej noci štyridsať dňový pôst. Zábavy skončili.

Otázkou je, či naozaj. Námorníci totiž podľa tradície pochovávali do mora a drevená basa tak má nádej, že dopláva k najbližšiemu ostrovu.