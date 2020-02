Zaujímavý projekt spojí deti a seniorov

V Dubnici nad Váhom začali s realizáciou projektu Hlavičky.

26. feb 2020 o 8:09 Bernadetta Pitoňáková

DUBNICA NAD VÁHOM. Rodičia dnes nemajú často na deti dostatok času, starí rodičia sú ďaleko, nemá kto pomôcť. Deťom pritom aj podľa psychologičky prospieva aj kontakt s treťou generáciou. V snahe pomôcť seniorom aj deťom začali v meste s realizáciou projektu Hlavičky.

Vzájomné obohatenie

Adriana Vančová, predsedníčka školskej komisie pri mestskom zastupiteľstve a poslankyňa, približuje, že Hlavičky sú projektom medzigeneračnej výmeny. „Mnohí seniori sú ešte aktívni, nemajú v meste svoje vnúčatá. Zároveň majú potrebu ešte niečo odovzdať a to by sme im chceli umožniť týmto projektom,“ vysvetľuje Vančová.

Dodáva, že nejde len to, aby pomáhali seniori deťom s domácimi úlohami a so školou. To je je len pridaná hodnota. „Ide skôr o obojstrannú výmenu skúseností. Aj deti môžu niečo odovzdať seniorom, napríklad niektoré zručnosti, ktoré sa týkajú informačných technológií.“

Poslankyňa Vančová si spomína si, že ona ako dieťa mala kontakt minimálne s dvoma generáciami. S rodičmi a starými rodičmi. Toto už nebolo u jej detí, lebo do Dubnice nad Váhom sa prisťahovala a starí rodičia z oboch strán boli veľmi vzdialení.

„Takže išlo o návštevy len počas sviatkov. Spájať generačne deti so staršími ľuďmi je pritom veľmi dôležité. Kde sa totiž naučíte ako sa správať k seniorovi, keď ho nemáte nablízku? Chýba potom úcta k človeku, ktorý si všeličím v živote prešiel,“ konštatuje Vančová.