Dubnica dvakrát viedla nad lídrom o dva góly

Vrcholí nadstavba Slovenskej hokejovej ligy.

27. feb 2020 o 8:11 Jozef Šprocha

V Považskej Bystrici rozhodla o výhre v predĺžení prvá strela.

O 1. – 6. MIESTO

Dubnica - Bratislava Capitals 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Hostí oslabil Selleck a Piché dostal za vrazenie na mantinel 2 + 10 minút. Dubnica obrovskú šancu v 13. min využila už po siedmich sekundách, kedy Homerovu strelu od modrej čiary tečoval Ďuriš – 1:0. Keď chýbalo do návratu druhého vylúčeného hráča ešte polminúty, po Čakajíkovuej strele od modrej čiary poslal odrazený puk od zadného mantinelu do odkrytej brány zabudnutý Lantoš – 2:0.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Panteri predviedli proti Leviciam víťazný gólový finiš Čítajte

V 19. min D. Hudec z otočky prekvapil Lakosila, ktorému puk nešťastne prekĺzol do siete – 2:1. V 22. min vyšlo domácim prečíslenie a Fabušovu prihrávku zasunul Nemček popod brankárov betón – 3:1. Už o minútu sa hostia vrátili do hry, keď Lakosila, ktorý mal zakrytý výhľad, prekonal strelou od modrej čiary Bohunický – 3:2. Po prečíslení v 31. min Selleck zblízka trafil nechytateľne horný roh – 3:3. V 43. min ušiel v oslabení cez celé klzisko D. Hudec a blafák zakončil gólom – 3:4. O tri minúty Birom nahodený puk šikovne tečoval Selleck – 3:5. Po nevyužitej presilovke v 52. min Ďuriš obišiel bránu a Kristín nemal problém znížiť – 4:5.

Góly: 13. Ďuriš, 15. Lantoš, 22. Nemček, 52. Kristín – 19. a 43. D. Hudec, 31. a 46. Selleck, 23. Bohunický.

Dubnica: Lakosil – Homer, E. Švec, Čakajík, Fančovič, Košecký, Hefka, Plavecký, Trška –Hudák, Hegyi, Kristín, Lantoš, Nemček, Fabuš, Klimenta, Kanaet, Ďuriš, Jakubík, Medek, Luhový.

Capitals: Climie – Martinelli, Bohunický, K. Sloboda, Piché, Biro, Jankovič, Bača, Lukáčik – Šalka, Smolka, Danišovský, Kružík, M. Slovák, Selleck, D. Hudec, Kalináč, Surovka, Vašaš, R. Varga, Klučiar.

9. kolo: Martin – Topoľčany 4:2 (3:0, 0:2, 1:0), Skalica - Sp. N. Ves 4:3 sn (0:1, 2:2, 1:0 – 0:0, 1:0).

1. Capitals Bratislava 47 36 6 5 231:102 115

2. Martin 47 29 7 11 176:123 97

3. Topoľčany 47 23 12 12 153:120 91

4. Skalica 47 20 8 19 162:141 72

5. Sp. N. Ves 47 20 7 20 156:154 70

6. Dubnica 47 19 8 20 140:148 70

O 7. – 10. MIESTO

Pov. Bystrica - Trnava 3:4 pp (1:1, 1:2, 1:0 – 0:1)

Panteri začali presilovkou, ktorú si pokazili dvoma vylúčeniami. V 4. min však v oslabení dal ich vedúci gól P. Ligas – 1:0. Strela Daniela Baránka skončila na žrdi, no o niekoľko sekúnd Bobál vyrovnal na 1:1. V 28. min mali panteri takmer poldruhaminútovú presilovku 5:3, ale gólmanovi hostí dvakrát pomohla žrď. V 31. min po Kleinovej strele dorazil puk do siete v 31. min Daniel Baránek a o minútu Bobál tečovanou strelou zvýšil na 1:3. V 36. min po Drevenákovej strele uspel Rufati – 2:3. V rušnom závere v 57. min Jakab fauloval unikajúceho Augustína, no ten trestné strieľanie nepremenil. Panteri odvolali brankára a v hre 5:3 Augustín po prihrávke L. Ďurkecha vyrovnal na 3:3. V predĺžení sa hralo iba 53 sekúnd a prvá strela F. Hudeca skončila v Klinčúchovej sieti – 3:4.

Góly: 4. P. Ligas, 36. Rufati, 59. Augustín – 17. a 32. Bobál, 31. Daniel Baránek, 61. F. Hudec.

Pov. Bystrica: Klinčúch – Nahálka, L. Ďurkech, Augustín, Šefčík, Saboš, Niník – Drevenák, P. Ligas, Rufati, Krieger, Rodionov, Švantner, Mokrohajský, Németh, Pelech.

11. kolo: Levice – Žilina 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

7. Žilina 49 25 6 18 172:133 84

8. Levice 49 18 6 25 166:181 63

9. Pov. Bystrica 49 12 8 29 125:186 47

10. Trnava 49 9 5 35 137:256 32