Vo volebnej miestnosti mali od rána plno

Vo volebnom okrsku, kde býva tradične dobrá účasť, boli prví voliči už pred siedmou. Prišiel muž, ktorý bol na prechádzke so psíkom aj mladý otec.

29. feb 2020 o 8:50 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Vo volebnom okrsku číslo 5, na sídlisku Stred býva v každých voľbách už tradične veľmi dobrá účasť. Prví voliči prišli aj tentokrát ešte pred siedmou. Niekoľko minút po otvorení volebnej miestnosti ich bolo dnu odrazu šesť a stále chodili ďalší. Ak sa trend udrží, volebná účasť by mala byť veľmi dobrá.

Súvisiaci článok Ako vidia parlamentné voľby osobnosti z regiónu Čítajte

Skoro ráno prišli k volebnej urne ľudia z rôznych dôvodov. „ Chodím vždy voliť hneď zrána, A teraz mám aj posilu," povedal s úsmevom Ivan Bibza. Prvý prišiel voliť aj počas komunálnych volieb v roku 2018. Pred volebnou miestnosťou ho čakal psík. „Nie je môj, ale dcérin. Spojil som rannú prechádzku s voľbami,“ prezradil Bibza. Myslí si, že situácia v krajine nie je až taká zlá, ako to odznieva v médiách. Voliť však treba ísť, je to právo, ktoré by mal každý využiť.

Trochu iné dôvody viedli skoro ráno do volebnej miestnosti Juraja Mikušíka. „ Ideme na výlet s deťmi, tak som to musel skôr vybaviť. Na Orave je ešte sneh, chcme si ho trošku počas voľných dní ešte užiť. Deti sa tešia na sánkovačku," prezradil. Má dve deti, chlapca a dievča, škôlkarov plných energie. „Ak zostanú celý deň doma, nedá sa to vydržať. Musíme ich vyvetrať," prezradil mladý muž s úsmevom. Od volieb si sľubuje viac spravodlivosti a ústretovosť štátu k mladým rodinám. „Zaslúžime si niečo lepšie, nie? Veď teraz je to samá kauza. Ľudia už ničomu neveria. Aj preto osdchádzajú do zahraničia, sú sklamaní“ tvrdí Juraj Mikušík.

Predseda volebnej konisie v okrsku 5 Martin Michalík zhodnotil, že účasť v parlamentných voľbách býva vždy dobrá. Obáva sa preto trochu sčítavania lístkov, lebo štyrrmi rokmi ich na to bolo viac. „Vtedy nás bolo asi štrnásť a boli sme do druhej do ráno. Teraz to vidím tak do piatej nadránom, ak bude veľká účasť," povedal.