Prví voliči v prvom obvode

Kauzy z posledného obdobia voličov ovplyvnili vo výbere strán.

29. feb 2020 o 10:21 Peter Hudák

PÚCHOV. Na otvorenie volebnej miestnosti čakala približne päť ľudí. Atmosféra je pokojná, každý vie, čo má robiť. Predseda volebnej komisie Peter Crkoň je jej členom po prvý raz.

"Účasť v parlamentných voľbách bude podľa mňa väčšia v porovnaní s tými minuloročnými. Ide o veľa,“ povedal. Myslí si, že účasť voličov ovplyvnia aj rôzne kauzy z posledných mesiacov.

V miestnosti sú dve zásteny, ľudia chvíľu čakajú v rade. Niekomu trvá voľba krátko, iní si dávajú na čas. Ešte stále sa rozhodujú, komu dajú hlas. Okrem urny na hlasy v miestnosti pribudol kontajner aj na nepoužité kandidátky. Kým ľudia odídu, vhodia ich sem.

Čo treba riešiť

Pýtame sa ľudí, čo očakávajú od tých, ktorým dnes dali hlas.

„Všetko treba riešiť, zdravotníctvo aj dôchodcov,“ Myslí si Ján Považan. Voliť chodí pravidelne.

Z volebnej miestnosti zrána vychádzal aj miestny aktivista Michal Bizoň, ktorí pravidelne vystupuje aj na schôdzach miestneho mestského zastupiteľstva.

„Je treba voliť, aby sa medzi ľudí dostala aspoň elementárna spravodlivosť,“ povedal a hneď dodal, že v krajine musí konečne platiť ústava a nie zákony, ktoré ju potierajú.

„Nárok na vlastníctvo podľa ústavy je nepremlčateľný, ale nárok na odvolanie, ak ti vezmú pozemok v ROEF, je len desať rokov. Chcem aby tu vznikla právna vláda, ktorá zabezpečí, aby na súdoch neplatilo právo len pre bdelých oligarchov a babka, ktorá žije napríklad na Hriňovských Lazoch, znenazdajky neprišla o majetok len preto, že si na internete nestráži zákony,“ dodal Bizoň.

Čo rezonuje

Pýtali sme sa ľudí aj to, či ich voľbu ovplyvnili kauzy z posledného obdobia.

„Kauzy sa mali riešiť už dávno?“ povedala Libuša Považanová. Dodáva, že sa síce niečo už pohlo, ale náprava ešte nie je taká, aká by mala byť.

„Veľmi ma kauzy ovplyvnili. Sledujem politiku a nedá sa na to pozerať,“ povedal Michal Bizoň.

Jozefovi Ridzikovi sa nepáči vzájomné ohováranie sa politikov. Myslí si, že noví majú najskôr dokázať svoje kvality a potom kritizovať iných. Kauzy tiež ovplyvnili jeho výber.

„Je to smutné čo sa stalo a veľmi sa to zneužíva. Vyšlo na povrch veľa špinavostí,“ povedal.