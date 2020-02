Prišli voliť. Z toho, čo sa deje, sú však už unavení a sklamaní

Voliči sa v jednej veci zhodnú. Na Slovensku sa deje veľa zlých vecí.

29. feb 2020 o 10:51 Bernadetta Pitoňáková

Od volib očákava táto volička, že sa zmení atmosféra v krajine. Brala by viac pokoja a stability. (Zdroj: Bernadetta Pitoňáková)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Dôchodkyňa Viera Chovančíková hovorí, že veľa vecí na Slovensku nefunguje a deje sa všeličo. Voliť prišla s jasnou víziou. „Chcelo by to viac pokoja a stability, aby mohli ľudia normálne žiť,“ tvrdí.

Mária Zigová išla voli, je však už trochu skeptická. Obáva sa, že po voľbách sľuby pôjdu vedľa a skutočnosť bude iná.

Pavol Dvorský naopak dúfa v zmeny. „V politike by mala byť väčšia kultúra. Čo vystrájajú politici, ako sa hádajú a predvádzajú, to je hrúza,“ skonštatoval.

Mladý muž Ľubo Mlynár prišiel voliť, nevie však, či mám niečo od volieb očakávať. „Myslím si, že aj tak bud všetko inak, ako sľubujú. Neviem. Ľudia už sú unavení a sklamaní, prestávajú veriť,“ prezradil s tým, že to nie je dobré.

Podobný názor ako on má aj dôchodkyňa Eleonóra Krchňavá. „Ťažko povedať, čo očakávať. Medzi politickými stranami sa ťažko hľadá subjekt, ktorý zaručí niečo lepšie. Ale voliť treba ísť,“ spresnila s tým, že zatiaľ to bolo väčšinou tak, že ľuďom politici nasľubovali hory-doly a potom zabudli. „Keď sú zvolení, tak len kradnú ako straky,“ dodáva ešte pani Krchňavá. Pán Šuga sa tiež vyhral na voľby. Je už dôchodca a bral by prilepšenie k dôchodku. „Máme ich nízke,“ dodáva s tým, že všase je dražoba.