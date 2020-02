Hádzali do vzduchu i do urny

Účastníci Majstrovstiev Slovenska halových hádzadiel si voľby nenechajú uletieť.

29. feb 2020 o 15:00 Peter Hudák

DUBNICA NAD VÁHOM. V mestskej športovej hale aktuálne finišujú Majstrovstvá Slovenska halových hádzadiel. Ako nám prezradil riaditeľ súťaže Jiří Šilar z domáceho modelárskeho klubu, na majstrovstvách štartuje dovedna sedemdesiat osem účastníkov. Najzaujímavejšou kategóriou sú podľa neho vrtuľové hádzadlá. „To aero váži zhruba gram, musí mať určitú dĺžku gumového zväzku a dĺžka letu sa pohybuje u tých najlepších niekde okolo siedmich minút,“ povedal.

Medzi súťažiacimi sú dve kategórie detí, ale aj kategória starších a mladších seniorov. Zaujímavý modelársky šport mužov čarovným prútikom prenesie do detských čias. Tí hádžu nielen modely do priestoru športovej haly, ale aj svoje hlasy do volebných urien.

Volia doma

S otázkou či si súťažiaci vybavovali voličské preukazy sme nepochodili. Nik z opýtaných ho nemal, ale napriek tomu všetci opýtaní prisvedčili, že voliť pôjdu.

„Nevybavovali sme si preukaz, lebo to stihneme určite ešte doma,“ povedal Miro z Modelárskeho klubu Tomášov. Obec leží neďaleko Senca. Po vyhodnotení súťaže majú na cestu ešte dosť času.

Miroslav Klobušický je majstrom republiky v kategórii vrtuľových hádzadiel N50. Domov do Trenčianskej Turnej to má čo by modelom dohodil, voliť bude doma.

„Na päťdesiat percent rozhodne program strany, na päťdesiat percent osobnosti, ktoré v nej sú,“ povedal. Róbert Cok sa venuje modelárčine päťdesiat rokov. Na majstrovstvách nesúťažne predvádza unikátne mini-makety historických lietadiel. Ukazuje nám svoju zbierku inšpirovanú slávnymi mašinami z obdobia prvej i druhej svetovej vojny. To čo vidíme by sa dalo nazvať vysokou školou modelásrstva. O voľbách toho veľa nenahovorí, ale považuje za samozrejmé, že sa ich zúčastní. Odvolí doma v Novom Meste nad Váhom.

A od Prešova

Nakoniec sa o modelárskom športe aj o voľbách zhovárame s Prešovčanmi. Snažia sa zabodovať s hádzadlami v kategórii F1M. Tvrdia, že doma v metropole Šariša sú za tri a pol hodiny.

„Voľby budú do desiatej, veríme, že sa to stihne,“ povedal predseda Modelárskeho klubu Prešov Martin Gecík. Hovorí, že východ trápi to čo aj ľudí v celej krajine.

„Únos štátu. Nezamestnanosť, korupcia a že niet na nič peňazí,“ povedal. Kauzy podľa neho mnoho zmenili na myslení ľudí.

Pýtame sa na parametre dobrého modelu. „Musí byť čo najľahší a zároveň dosť pevný, aby sa pri hode nerozpadol. Čiže taký kompromis,“ dodal. Napadne nám, že to platí aj o politikoch. Mali by byť ochotní prijímať kompromisy a zároveň pevní vo svojich zásadách.