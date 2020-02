Kúpeľní hostia vylepšujú volebnú účasť v Nimnici

Obec má pravidelne jednu z najvyšších volebných účastí v regióne.

29. feb 2020 o 20:28 SITA

NIMNICA. Obec tradične patrí v Púchovskom okrese k obciam s najvyššou volebnou účasťou. Aj v prípade tohtoročných parlamentných volieb ju vylepšujú klienti neďalekých kúpeľov. Ako uviedla Jana Košudová z Kúpeľov Nimnica, a. s., hlasovacie preukazy má k dispozícii približne 130 kúpeľných hostí. Väčšina z nich išla voliť priamo do obce, vo večerných hodinách však bude k dispozícii aj prenosná volebná schránka.



Vo voličskom zozname obce Nimnica je zapísaných 533 voličov, podľa údajov k 15:30 k nim pribudlo aj 126 voličov s hlasovacími preukazmi. Vo volebnej urne sa nachádzajú aj dve obálky s hlasmi zo zahraničia. "Jedna obálka prišla z Veľkej Británie, druhá z Dánska," konkretizovala Gunišová. Pri parlamentných voľbách v roku 2016 pritom nezaznamenali žiaden hlas zo zahraničia. Celkovo bolo vtedy zapísaných do voličského zoznamu 686 voličov, z ktorých 494 odovzdalo svoj hlas a účasť bola na úrovni 72 percent.

Pred ôsmimi rokmi záujem o parlamentné voľby v nimnických kúpeľoch prekvapil aj okrskovú volebnú komisiu, jej členka sa musela vrátiť do poldruha kilometra vzdialenej volebnej miestnosti po ďalšie obálky s hlasovacími lístkami. "Postup volebnej komisie sme vopred koordinovali s pracovníkmi kúpeľov, ktorí klientom viackrát vysvetľovali možné postupy, ako odovzdať svoj hlas. V predvečer volieb sme mali nahlásený záujem voliť od 130 ľudí, ktorí majú pri sebe hlasovacie preukazy," uviedla zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Irena Gunišová.

"Využili sme všetky možné prostriedky, aby všetci, ktorí majú záujem voliť, dostali presné informácie o možnostiach voľby. Predovšetkým mladší klienti s dobrým zdravotným stavom chodia voliť priamo do volebnej miestnosti v obci, absolvujú tak prechádzku, prípadne sa prepravia autom. S okrskovou volebnou komisiou sme dohodnutí, že pre starších a imobilných klientov bude od 17:00 k dispozícii prenosná volebná schránka," priblížila možnosti voľby Košudová.



Medzi tými, ktorí sa predpoludním vybrali na volebno-zdravotnú prechádzku do obce, bola aj pani Oľga z Oravy. "S výnimkou eurovolieb sa snažím chodiť k voľbám pravidelne. Je to však prvý raz, čo som nevolila doma, ale nevidím v tom žiaden veľký rozdiel, veď volebné urny sú všade rovnaké," zdôverila sa jedna z kúpeľných voličiek.