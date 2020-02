Volili v sieni slávy

Volebnou miestnosťou bola klubovňa žiariaca trofejami hasičov.

29. feb 2020 o 18:31 Peter Hudák

ZBORA/DOHŇANY. Obyvateľom rázovitej horskej obce dotvárali volebnú atmosféru krbové kachle a ligotajúce sa poháre, ktoré dokumentovali športové víťazstvá miestnych dobrovoľných hasičov. Volebnou miestnosťou bola ich klubovňa.

Ponúkli nás kávou i sladkosťami. Komisia tu nebola veľká, napokon ani voličov v dedine nie veľa.

Kto si odnesie trofej

Predsedníčka komisie číslo tri, Tatiana Kozáková sedí vo volebnej miestnosti tiež tretí raz. Hovorí, že ak porovná účasť v minuloročných voľbách, tá dnešná sa jej zdá výrazne vyššia. Je niečo po štvrtej hodine popoludní a komisia čaká ešte voličov, ktorí sa vrátia z poobednej zmeny.

„Už teraz máme toľko ľudí ako sme mali celkovo na prezidentských voľbách,“ porovnala.

O politike sa v miestnosti veľa nehovorí, ľudia prichádzajú s tým, že vedia čiu kandidátku vložia do obálky. Regál plný trofejí evokuje, že i voľby budú pre krajinu rovnako víťazné. Mladá žena tomu ale veľmi neverí.

„Strán je veľa a bojujú proti sebe. Musia sa dohodnúť, inak sa nič nezmení,“ povedala. Prečo pred každými voľbami vzniká toľko strán si vysvetliť nevie.

Komisia má za sebou dlhý deň a pred sebou ešte dlhú noc.

„Ak to dobre pôjde, budeme tak do jednej ráno,“ uvažuje predsedníčka. Musia počkať na výsledky z celej obce a s nimi sa potom pôjde do Považskej Bystrice.

Treba upratať

Voliči chodia priebežne. Neprejdú dve minúty, aby sa dvere neotvorili. Nálada je srdečná, ľudia sa dôverne poznajú. Manželov v strednom veku sa pýtame na to, čo očakávajú od novej vládnucej garnitúry. Treba dať krajinu dokopy a vrátiť peniaze do regiónu myslí si Jozef Rexa.

„Peniaze, ktoré sa vyberú na daniach sa niekde tratia,“ povedal. Jeho manželka Lenka to vidí podobne. Mrzí ju, že v médiách stále počúva správy o rozkrádaní.

„Dôchodcom pridajú trinásty dôchodok, ale keď potom vidíte tie milióny čo zmiznú, je to hrozné,“ dodáva. S manželom chodia k voľbám pravidelne s úprimnou snahou zmeniť veci k lepšiemu.

Pýtame sa aj vysokoškoláka Matej Húževku. Jeho dedo bol známi spisovateľ, vydavateľ, folklorista a skalopevný patriot Milan Húževka.

„Vadí mi, že je tak veľa strán. Niektoré aj majú zaujímavý program, ale ak nemajú financie na kampaň strana sa nepresadí,“ povedal. Na druhej strane si nevie predstaviť, že by o priazeň voličov bojovali len dve súperiace tábory ako tomu je v Británii či USA.

„To nie je na naše pomery. Sme trochu iná nátura,“ dodal.