Z Anglicka priletela pre voľby

Vilma Harišová hovorí, že treba voliť. Je dôležité, čo bude s touto krajinou, ak sa raz ľudia zo zahraničia vrátia.

29. feb 2020 o 20:50 Bernadetta Pitoňáková

PAPRADNO. Vilma Harišová chodí na voľby vždy. Teraz pricestovala dokonca zo zahraničia. „Dcéra býva v Londýne, bola som u nej, Na Slovensku som od pondelka, len kvôli voľbám,“ prezradila dôchodkyňa. Dcéra žije v Anglicku už tridsať rokov. Ona by si však v zahraničí nezvykla. „Viete, my sme celkom iné povahy. Veľa ľudí, ktorí odídu do zahraničia, sa preto plánuje vrátiť späť. Aj preto treba voliť, je dôležité, čo bude ďalej s touto krajinou,“ je presvedčená pani Harišová.

Keby sa vraj Slováci, Poliaci, Česi a všetci emigranti, ktorí už dostali občianstvo zmobilizovali a išli sa vyjadriť v referende aj k odchodu Anglicka z Európskej únie, všetko mohlo vraj dopadnúť inak. Aj samotní Angličania si podľa nej narobili problémy. „Dnes hovoria, že už by išli. Ale je neskoro,“ hovorí pani Harišová s tým, že právo voliť a vyjadriť sa k veciam verejným, by mali ľudia vždy využiť. Tiež by si mal každý vyskúšať život v cudzine, aby si dokázal vážiť a ctiť vlastnú krajinu.