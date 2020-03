Po prestávke rozpútala Považská Bystrica gólový uragán + FOTO

V hádzanárskej extralige mužov sa na Považí predstavili Košice.

1. mar 2020 o 8:25 Jozef Šprocha

Košice robili v prvom polčase problémy a druhú tridsaťminútovku prehrali o pätnásť gólov.

O 1. – 6. MIESTO

Pov. Bystrica - Košice Crows 33:18 (11:11)

Domácim nevyšiel úvod zápasu, presadzovali sa iba ťažko a v 7. min prehrávali 1:3, keď sa ako jediný strelecky presadil Gardian. Za stavu 2:3 sa dvakrát presadil Guzy a Košice viedli v 10. min 2:5. V útoku knčili strely na Vernrskom alebo ich zastavila obrana hostí, ktorí v 11. min viedli 3:6. Ivanytsia odpovedal dvoma gólmi a v bráne začal svoje prestavenie Kovačin, ktorý chytal jednu strelu za druhou. Po góle Müllera na 5:7 pri hre MŠK bez brankára domáci pridali a Jurák v 19. min vyrovnal na 8:8. Za stavu 8:9 hrali Košice presilovku, no Guzyho sedmičku Kovačin zneškodnil. Bystrický vyrovnal a Petričenko dostal domácich prvýkrát do vedenie v 28. min – 10:9. Majirský dvoma gólmi v závere otočil na 10:11, no Vallo tesne pred prestávkou vyrovnal na 11:11.

Po prestávke otvoril skóre Jurák, no hostia vyrovnali na 12:12. Bystričania začali výborne brániť a v útoku boli takmer stopercentní. V 35. min Gardian zvyšoval na 15:12, ale súper v presilovke znížil na 15:14. Čo prešlo cez pozornú obranu, pochytal Kovačin. Domáci z rýchlych akcií dávali jeden gól za druhým a v 44. min bolo 20:14. Košičania znížili na 21:16 a po inkasovanom góle Kovačin chytil sedmičku Müllerovi. Od stavu 24:17 pridali s ľahkosťou hrajúci Bystričania päť gólov - 29:17 a po Hájnikovom góle pridali ešte ďalšie štyri. V druhom polčase takmer každá strela skončila v košickej sieti, len Štefina nastrelil brvno a Ivanytsiova strela minula cieľ o centimetre.

POV. BYSTRICA: Kovačin, Buday – Sloboda, Bystrický 1, Ivanytsia 4, Maliar, Burnazovič 4 Petričenko 4, Jurák 4, M. Briatka 7/1, M. Štefina 2, Zábavčík, Urík, Vallo 4, E. Valášek, Gardian 3.

KOŠICE: Vernarský, Klučár - Pirožek, Majirský 3, Luby, Guzy 6, Hriňák 3, Hájnik 1, Malic 1, Müller 3, Železník, Antl, Račenko 1.

Sedmičky: 1/1 – 2/0.

Vylúčení: 5:2.

4. kolo: Hlohovec – Šaľa 22:29, Prešov - N. Zámky 39:16.

1. Prešov 20 18 1 1 659:423 37

2. Pov. Bystrica 20 16 1 3 586:480 33

3. Košice 20 13 1 6 557:531 27

4. Šaľa 20 8 3 9 524:494 19

5. N. Zámky 20 7 3 10 514:531 17

6. Hlohovec 20 6 4 10 509:540 16

O 7. – 9. MIESTO

2. kolo: ŠKP Bratislava – Topoľčany 32:19, Modra mala voľno.

7. ŠKP 17 5 2 10 399:436 12

8. Topoľčany 18 5 1 12 407:518 11

9. Modra 17 0 0 17 295:497 0