Región bude mať minimálne zastúpenie

Názor politológa

Známy politológ a politický analytik Grigorij Mesežnikov vidí nepomerné zastúpenie kandidátov z regiónov v nedokonalosti slovenského volebného systému. „Keďže je tu vlastne jediný celoštátny volebný obvod, tak pri nomináciách do kandidačných listín majú prednosť osoby blízke vedeniu strany,“ myslí si Mesiažnikov a dodáva, že na túto disproporciu upozorňujú politológovia pravidelne.Podľa neho by Slovensko malo byť rozdelené aspoň na osem volebných obvodov a potom by bolo aj regionálne zastúpenie primeranejšie.„A že vznikajú nové strany v priestore, kde sú už etablované silné zoskupenia svedčí aj o tom, že voliči očakávajú nové tváre. Ten personálny faktor je dôležitý. Veď aj v týchto voľbách vznikla minimálne jedna politická strana ako personálny projekt. Myslím stranu Za ľudí,“ povedal Mesiažnikov. Dodal, že naopak klesajúce preferencie Smeru odrážajú to, ako málo strana naplnila predstavy voličov o aktívnej sociálnej politike. Sčasti sa dajú pripísať aj kauzám z posledného obdobia. Zároveň tvrdí, že jadro strany je dlhodobo odolné voči takýmto otrasom.„Vzorce volebného správania pretrvávajú desaťročia. Ak aj Smer stratil popularitu, tú medzeru zaplní strana s blízkou orientáciou. Nevylúčil by som, že časť ich voličov dala prednosť ešte radikálnejšiemu zoskupeniu,“ uzavrel Mesiažnikov.