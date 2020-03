Považskonbystričanky môžu cvičiť zdarma

Mesto sa zapojilo do projektu Justwoman. Ponúka ženám cvičenia zdarma.

4. mar 2020 o 7:28 Peter Hudák

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Mesto sa zapojilo do projektu Justwoman. Vďaka nemu budú mať možnosť ženy bez rozdielu veku zadarmo cvičiť od marca do novembra.

„Budú k dispozícii cvičenia ako joga, jumping, pilates a pole dance. Verím, že mnohé z nich si nájdu v tomto projekte to svoje, čo im bude blízke,“ – uviedol primátor Karol Janas. Dodal že cieľom radnice bolo vytvoriť vhodné podmienky, aby ženy mohli urobiť niečo pre seba, vystúpili z dookola sa krútiaceho kolotoča, dopriali si aktívny oddych a o nič sa nemuseli starať.

Prečítajte si tiež Žiaci Ilavy nenašli premožiteľa + FOTO Čítajte

Radnica premiérovo vybrala pre ženy rôzne druhy tréningov zamerané na jogu, jogu pre mamičky, jumping, pilates a pole dance. – „Stačí sa zaregistrovať na www.justwoman.sk , prihlásiť sa na tréning a začať cvičiť. Dôležité je povedať, že tento projekt môžu využiť len Považskobystričanky,“ uviedla Zuzana Haladejová z oddelenia kultúry a medzinárodnej spolupráce MsÚ. Tréningy sú prispôsobené aj úplným začiatočníčkam a budú ho viesť profesionálne trénerky z Považskej Bystrice.

Pilates si zacvičíte s Annou Schwartzovou v priestoroch Základnej školy Stred. Joga sa bude cvičiť s Ivetou Sudorovou v Dome kultúry (zadný vchod od ZUŠ IWK, 2. poschodie). Jumping budú trénovať Patrícia Selcová a Pavla Kusá v priestoroch Súkromnej základnej školy DSA na Rozkvete. Lekcie pole dance vás čakajú v Pole dance center na Strede s trénerkou Adrianou Kalivodovou.

Prečítajte si tiež Po prestávke rozpútala Považská Bystrica gólový uragán + FOTO Čítajte

Prihlasovanie na všetky tréningy bolo spustené v utorok 3. marca. Cvičením nabitý rok vyvrcholí 22. novembra, kedy sa bude v športovej hale konať veľkolepé podujatie Joga Day. Dovtedy čaká na dámy 48 tréningov, ktoré po prihlásení budú môcť absolvovať bezplatne.