Na festivale bude aj príbeh chlapca z drsnej divočiny či debata s autorom kníh Ako som vozil Nórov

Festival Expedičná kamera prináša ešte ďalšie chuťovky. Konať sa bude 7. marca od 17. hodiny v kine Mier v Považskej Bystrici.

4. mar 2020 o 7:41 R

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Každý rok prináša filmový festival Expedičná kamera, do viac ako dvoch stoviek českých a slovenských miest, tie najlepšie cestovateľské a dobrodružné filmy a Považská Bystrica bude opäť súčasťou tohto cestovateľského maratónu. Deviaty ročník filmového festivalu Expedičná kamera sa uskutoční v sobotu 7.marca 2020 od 17:00 v kine Mier.

Ako som vozil Nórov - cestovateľský stand-up

Prvým hosťom bude asi “najslávnejší autobusár sveta” a bestsellerový spisovateľ - Ondrej Sokol, autor dvoch knižiek “Ako som vozil Nórov”. Tie sú plné trefných prirovnaní a zábavných historiek, cez ktoré nakukneme oknom autobusu do prostredia príťažlivej škandinávskej krajiny. Ondrej sa na svoje zážitky dokáže pozrieť s fantastickým, dobre vyváženým humorom a nadhľadom, preto si nenechajte si ujsť tento jedinečný cestovateľský stand-up v podaní najvtipnejšieho slovenského autobusára.

V ďalšom programe na vás čakajú filmy, ktoré zachytávajú osudy hrdinov z rôznych kútov sveta. Vo filme Surf Cuba, ako už z názvu vyplýva, vyrazíme do Kuby, kde komunistický režim slobodu obyvateľov do veľkej miery potláča. Napriek tomu patria Kubánci k tým ľuďom, ktorí si vedia nájsť v živote šťastie aj tam, kde nie je. Poloha a podnebie krajiny sú pre surfovanie priam ideálne, lenže z 11 miliónov obyvateľov sa tomuto športu venuje len 150, pre ktorých je každá vlna nielen adrenalínom, ale aj štipkou osobného odboja.

Boj o život

Jedným z najväčších lákadiel tohto ročníka je určite aj film Boy Nomad, ktorého hlavným hrdinom je deväť ročný Janibek, žijúci s rodinou v mongolskej časti pohoria Altaj. Počas zimy príde veľký mráz a hrozí, že rodina nomádov stratí to najcennejšie - zvieratá. Je potrebný každý schopný jazdec a z chlapca sa tak behom okamihu musí stať muž, ktorý sa postará v drsných podmienkach o rodinu aj dobytok.

Dvadsaťročným ročným Téčkom pre Jawu Pionier do Kirgizska

Minulý rok pobavil Rudo Tisovský divákov vtipnou prezentáciou o svojej ceste po 14tich štátoch Európy na starom, 45 ročnom Pionieri, vyrobenom v Považských strojárňach. Pre veľký záujem príde Rudo do Považskej opäť. Jeho dobrodružno - cestovateľské chúťky ho v roku 2018 zaviedli do Kirgizska, kde po 7200 kilometrov dlhej ceste odparkoval svojho verného Pioniera. O rok na to si naplánoval návrat k svojej mašine 20 ročným autom Volkswagen T4, mysliac si, že to sa určite nebude kaziť tak veľmi, ako Pionier. Téčkom/ neTéčkom k Pionieru dorazil, Rudo Pionier naštartoval a čo sa dialo potom? Viac už neprezradíme, prídite si užiť 70 minút pútavého rozprávania, doplneného o fotky a videá z tejto šialenej cesty.

Slovenský horolezecký príbeh a chlieb s masťou a cibuľou

Dokument Jara Matouška “V Objatí obra” predstaví divákom festivalu príbeh dvoch slovenských horolezcov - Erika Rabatina a Jozefa Matyaseka, o tom, ako sa pokúsili zdolať najvyššiu žulovú stenu v USA - El Capitan, cestou “The Nose”, ktorá je považovaná za najväčšiu výzvu a sen všetkých horolezcov. Príbeh dvoch dobrodruhov, ktorých naplňuje zdolávať prekážky nielen v živote, ale hlavne na vysokých a nebezpečných skalách. Kamaráti, ktorí spolu vyrastali sa však ocitli každý na druhom konci sveta. Po čase si ale našli čas, silu a odvahu splniť si svoj sen a odísť na dobrodružnú cestu do neistoty. Oceán ich rozdelil ale lano ich opäť spojilo...

A to nie je všetko. Pre každého účastníka je pripravené občerstvenie - káva, čaj, ale hlavne veľmi obľúbený chlieb s masťou a cibuľou (v reči nášho kmeňa - slovenský hamburger) a na úplný záver nebude chýbať ani tombola.